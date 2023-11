By

Ntau npaum li cas ntawm Walmart khoom los ntawm Tuam Tshoj?

Nyob rau hauv lub ntiaj teb no lub ntiaj teb no, nws tsis pub leejtwg paub tias ntau yam khoom uas peb siv nyob rau hauv ib hnub twg yog tsim nyob rau hauv Tuam Tshoj. Raws li ib qho ntawm cov khw muag khoom loj tshaj plaws nyob hauv lub ntiaj teb, Walmart tsis ntseeg tau muab ib feem tseem ceeb ntawm nws cov khoom muag los ntawm Asian manufacturing powerhouse. Tab sis tsuas yog pes tsawg ntawm Walmart cov khoom tiag los ntawm Tuam Tshoj? Cia peb delve rau hauv cov lej thiab tso qee qhov teeb meem ntawm cov lus nug uas nquag nug no.

Raws li Walmart tus kheej cov lus, kwv yees li 80% ntawm cov khoom muag hauv lawv lub khw muag khoom hauv Asmeskas yog tsim nyob rau hauv Suav teb. Daim duab staggering no qhia txog qhov uas Suav kev tsim khoom lag luam dominates cov khoom siv ntawm lub khw muag khoom behemoth. Los ntawm cov khoom siv hluav taws xob thiab khaub ncaws mus rau cov khoom siv hauv tsev thiab cov khoom ua si, cov khoom lag luam loj hauv Walmart cov txee yog los ntawm cov chaw tsim khoom thoob plaws Suav teb.

FAQ:

Q: Vim li cas Walmart vam khom rau cov khoom hauv Suav teb?

A: Muaj ntau qhov laj thawj tom qab Walmart qhov kev cia siab rau cov khoom lag luam hauv Suav. Ua ntej, Tuam Tshoj muaj kev tsim khoom tsim tau zoo thiab muaj kev ua haujlwm loj, tso cai rau cov nqi tsim khoom. Tsis tas li ntawd, cov chaw tsim khoom hauv Suav feem ntau muab lub sijhawm hloov pauv sai, ua rau Walmart rov kho nws cov khw muag khoom zoo.

Q: Puas muaj kev txhawj xeeb cuam tshuam nrog Walmart qhov kev cia siab hnyav rau cov khoom hauv Suav?

A: Thaum Walmart lub tswv yim muab khoom muaj nws qhov zoo, nws kuj ua rau muaj kev txhawj xeeb. Cov neeg thuam hais tias qhov kev cia siab hnyav rau Suav kev tsim khoom ua rau poob haujlwm hauv Tebchaws Meskas thiab lwm lub tebchaws. Tsis tas li ntawd, tau muaj cov xwm txheej ntawm cov teeb meem kev nyab xeeb ntawm cov khoom thiab kev tsis sib haum xeeb nyob ib puag ncig kev ua haujlwm hauv cov chaw tsim khoom hauv Suav.

Q: Puas yog Walmart cov khoom lag luam tshwj xeeb los ntawm Tuam Tshoj?

A: Tsis yog, Walmart muab cov khoom lag luam los ntawm ntau lub tebchaws thoob ntiaj teb. Thaum Tuam Tshoj tseem yog ib tus neeg tseem ceeb hauv lawv cov saw hlau, Walmart kuj tseem xa cov khoom los ntawm cov teb chaws xws li Mexico, Canada, thiab lwm lub tebchaws Esxias.

Q: Puas yog Walmart tab tom ua qee cov kauj ruam los faib nws cov peev txheej?

A: Nyob rau hauv xyoo tas los no, Walmart tau siv zog los ua kom muaj kev sib txawv ntawm nws cov tswv yim nrhiav. Lub tuam txhab tau nquag tshawb nrhiav txoj hauv kev los nce nws qhov kev yuav khoom los ntawm cov teb chaws uas tsis yog Tuam Tshoj. Qhov kev txav no yog txhawm rau txo cov kev pheej hmoo cuam tshuam nrog kev cuam tshuam ntau dhau ntawm ib lub tebchaws thiab tsim kom muaj kev sib npaug ntau dua.

Hauv kev xaus, nws pom tseeb tias ib feem tseem ceeb ntawm Walmart cov khoom muag tiag tiag los ntawm Tuam Tshoj. Nrog kwv yees li 80% ntawm cov khoom muag hauv lawv cov khw muag khoom hauv Teb Chaws Asmeskas yog los ntawm cov chaw tsim khoom hauv Suav teb, cov khw muag khoom loj heev vam khom rau kev tsim khoom hauv Suav teb. Txawm li cas los xij, Walmart tseem tab tom ua cov kauj ruam los nthuav tawm nws cov tswv yim kev lag luam, paub txog qhov xav tau ntawm cov khoom siv sib npaug ntau dua hauv kev hloov pauv thoob ntiaj teb.