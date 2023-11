By

Shingrix nqi npaum li cas ntawm Walmart?

Yog tias koj tab tom nrhiav kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob shingles, ib qho tshuaj tiv thaiv zoo tshaj plaws thiab pom zoo yog Shingrix. Txawm li cas los xij, ua ntej tau txais cov tshuaj tiv thaiv, nws tseem ceeb heev uas yuav tau xav txog tus nqi. Walmart, yog ib lub khw muag khoom loj tshaj plaws hauv Tebchaws Meskas, muaj Shingrix ntawm nws lub tsev muag tshuaj. Cia peb ua tib zoo saib seb tus nqi Shingrix ntau npaum li cas ntawm Walmart thiab qee cov lus nug uas nquag nug txog tshuaj tiv thaiv.

Shingrix Nqi ntawm Walmart:

Raws li ntawm [tam sim no hnub], tus nqi ntawm Shingrix ntawm Walmart yog kwv yees li $ 155 ib koob. Cov tshuaj tiv thaiv yuav tsum tau txhaj ob koob, yog li tus nqi tag nrho rau kev txhaj tshuaj tag nrho yuav nyob ib puag ncig $310. Nws yog ib qho tsim nyog sau cia tias cov nqi no yuav txawv me ntsis nyob ntawm qhov chaw thiab ib qho kev tshaj tawm tsis tu ncua lossis luv nqi.

Lus Nug:

1. Shingrix yog dab tsi?

Shingrix yog ib qho tshuaj tiv thaiv uas siv los tiv thaiv kab mob shingles, mob pob khaus tshwm sim los ntawm tus kab mob varicella-zoster. Nws raug pom zoo rau cov tib neeg hnub nyoog 50 xyoo thiab laus dua, vim tias lawv muaj kev pheej hmoo ntau dua los ntawm kev mob shingles.

2. Puas yog Shingrix them los ntawm kev tuav pov hwm?

Feem ntau cov kev pab them nqi kho mob them tus nqi ntawm Shingrix, tab sis nws yog ib qho tsim nyog los xyuas nrog koj tus kws kho mob kom paub meej cov ntsiab lus. Medicare Part D kuj suav nrog Shingrix.

3. Puas muaj cov qauv tsim nyog tau txais cov tshuaj tiv thaiv Shingrix?

Shingrix raug pom zoo rau cov tib neeg hnub nyoog 50 xyoo thiab laus dua, tsis hais seb lawv puas tau muaj mob shingles yav dhau los lossis tau txais cov tshuaj tiv thaiv kab mob loj hlob, Zostavax.

4. Puas muaj Shingrix yam tsis muaj tshuaj?

Tsis yog, Shingrix tsis muaj nyob yam tsis muaj daim ntawv tshuaj. Koj yuav tsum tau sab laj nrog tus kws kho mob uas tuaj yeem ntsuas koj qhov kev tsim nyog tau txais thiab muab tshuaj rau cov tshuaj tiv thaiv.

5. Puas muaj kev phiv ntawm Shingrix?

Zoo li txhua yam tshuaj tiv thaiv, Shingrix tuaj yeem ua rau muaj kev phiv. Cov kev mob tshwm sim feem ntau muaj xws li mob thiab o ntawm qhov chaw txhaj tshuaj, nrog rau qaug zog, mob leeg, mob taub hau, thiab kub taub hau. Cov kev mob tshwm sim no feem ntau me me thiab ib ntus.

Hauv kev xaus, yog tias koj tab tom txiav txim siab txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob shingles, Shingrix yog ib qho kev xaiv pom zoo. Ntawm Walmart, tus nqi ntawm Shingrix yog kwv yees li $ 155 ib koob, tag nrho nyob ib ncig ntawm $ 310 rau kev txhaj tshuaj tag nrho. Nco ntsoov sab laj nrog koj tus kws kho mob kom txiav txim siab seb Shingrix puas tsim nyog rau koj thiab daws cov kev txhawj xeeb lossis cov lus nug uas koj muaj.