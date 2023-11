By

Muaj pes tsawg zaus koj tuaj yeem tau txais COVID?

Raws li COVID-19 kev kis thoob ntiaj teb txuas ntxiv cuam tshuam rau cov zej zog thoob ntiaj teb, ntau tus neeg xav paub ntau npaum li cas lawv tuaj yeem kis tus kabmob. Nrog cov kev hloov pauv tshiab tshwm sim thiab kev sib kis tau tshwm sim, kev nkag siab txog qhov muaj peev xwm rau ntau yam kab mob yog qhov tseem ceeb. Cia peb nkag siab txog lub ntsiab lus no thiab hais txog qee cov lus nug uas nquag nug.

FAQ:

Q: Koj puas tuaj yeem tau txais COVID-19 ntau dua ib zaug?

A: Yog, nws muaj peev xwm cog lus COVID-19 ntau dua ib zaug. Txawm hais tias tsis tshua muaj, cov tshuaj tiv thaiv tau raug tshaj tawm. Txawm li cas los xij, qhov hnyav ntawm kev rov ua dua tshiab feem ntau mob me dua piv rau qhov pib kis.

Q: Dab tsi yog kev kis kab mob?

A: Tus kab mob kis tau zoo yog hais txog kev cog lus COVID-19 tom qab txhaj tshuaj tiv thaiv tag nrho. Cov mob no feem ntau tsis tshua mob hnyav, nrog rau cov neeg txhaj tshuaj tiv thaiv cov tsos mob me me los yog asymptomatic.

Q: Puas yog cov kab mob sib kis thiab kis kab mob sib kis?

A: Tsis yog, kev rov ua dua tshiab thiab kev sib kis kab mob yog qhov tsawg. Feem coob ntawm cov tib neeg uas tau muaj COVID-19 lossis tau txais kev txhaj tshuaj tag nrho yog tiv thaiv tus mob hnyav thiab mus pw hauv tsev kho mob.

Q: Vim li cas thiaj li muaj kev sib kis thiab kis kab mob?

A: Cov tshuaj tiv thaiv tuaj yeem tshwm sim thaum lub cev tsis muaj zog tiv thaiv kab mob rau thawj zaug wanes thaum lub sijhawm, lossis thaum muaj qhov txawv txav tshiab tshwm sim uas ua rau lub cev tsis muaj kev lees paub. Kev kis kab mob tuaj yeem tshwm sim vim muaj ntau yam, suav nrog tus neeg lub cev tiv thaiv kab mob, cov tshuaj tiv thaiv kev ua tau zoo tiv thaiv cov kab mob tshwj xeeb, lossis raug kis tus kab mob siab.

Q: Kuv tuaj yeem txo qhov kev pheej hmoo ntawm kev rov ua dua lossis kev sib kis?

A: Txhawm rau txo qhov kev pheej hmoo tsawg, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum ua raws li cov lus qhia txog kev noj qab haus huv rau pej xeem, xws li txhaj tshuaj tiv thaiv, ua tib zoo ntxuav tes, hnav lub qhov ncauj qhov ntswg hauv qhov chaw muaj neeg coob coob, thiab ua kom lub cev nyob deb ntawm lwm tus.

Hauv kev xaus, thaum nws muaj peev xwm kis tau tus kab mob COVID-19 ntau dua ib zaug, kev rov ua dua thiab kev sib kis kis tau tsawg heev. Qhov hnyav ntawm cov kab mob tom ntej no feem ntau me me, tshwj xeeb tshaj yog rau cov neeg tau txhaj tshuaj. Txawm li cas los xij, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum tau ceev faj thiab ua raws li kev tiv thaiv kev tiv thaiv kom txo tau txoj kev pheej hmoo ntawm kev kis kab mob thiab tiv thaiv peb tus kheej thiab lwm tus los ntawm tus kab mob.