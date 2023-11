By

Yuav ua li cas koj muab xauv rau koj cov apps?

Niaj hnub no lub hnub nyoog digital, qhov twg smartphones tau dhau los ua ib feem ntawm peb lub neej, kev ceev ntiag tug thiab kev nyab xeeb tau dhau los ua kev txhawj xeeb tseem ceeb. Nrog rau tus naj npawb ntawm cov apps ntawm peb cov khoom siv, nws yog qhov tseem ceeb los tiv thaiv peb cov ntaub ntawv ntiag tug los ntawm qhov muag tsis pom. Ib txoj hauv kev zoo los ua qhov no yog los ntawm kev tso lub xauv ntawm peb cov apps. Tab sis li cas raws nraim peb tuaj yeem ua tiav qhov no? Cia peb tshawb txog qee txoj hauv kev thiab cov lus nug nquag nug txog app xauv.

Txoj Kev 1: Built-in App Locks

Ntau lub xov tooj smartphones tam sim no tuaj nruab nrog built-in app xauv nta. Cov yam ntxwv no tso cai rau cov neeg siv kom ruaj ntseg lawv cov apps siv tus password, PIN, qauv, lossis txawm tias biometric authentication xws li ntiv tes lossis ntsej muag. Txhawm rau qhib qhov no, mus rau koj lub cuab yeej cov chaw, nrhiav qhov kev xaiv xauv app, thiab ua raws li cov lus qhia txhawm rau teeb tsa koj txoj kev xauv qhov xav tau.

Txoj Kev 2: Third-Party App Lockers

Yog tias koj lub cuab yeej tsis muaj lub kaw lus app built-in lossis yog tias koj xav tau kev hloov kho siab tshaj plaws, koj tuaj yeem xaiv rau tus neeg thib peb app lockers. Cov apps no muaj cov yam ntxwv ntxiv xws li zais cov cim app, zais cov ntxaij vab tshaus xauv, thiab txawm tias ntes cov neeg tawm tsam cov duab. Tsuas yog rub tawm lub xauv app ntseeg siab los ntawm koj lub cuab yeej app khw, nruab nws, thiab ua raws li cov lus qhia teeb tsa.

FAQ:

Q: Kuv puas tuaj yeem kaw ib tus apps lossis tsuas yog tag nrho cov cuab yeej?

A: Ob qho kev xaiv muaj. Built-in app xauv thiab lwm tus neeg app lockers tso cai rau koj xaiv seb koj puas xav kaw cov apps tshwj xeeb lossis xauv tag nrho cov cuab yeej.

Q: Kuv puas tuaj yeem hloov qhov ntsuas phoo tom qab teeb tsa?

A: Yog lawm, koj tuaj yeem hloov txoj kev xauv lub sijhawm twg los tau. Tsuas yog mus rau lub app xauv chaw thiab xaiv koj txoj kev xauv qhov nyiam.

Q: Puas yuav kaw app cuam tshuam rau kev ua haujlwm ntawm kuv lub cuab yeej?

A: App locks feem ntau muaj qhov cuam tshuam me me rau kev ua haujlwm ntawm cov cuab yeej. Txawm li cas los xij, qee tus neeg thib peb app lockers tuaj yeem haus cov peev txheej ntxiv, uas tuaj yeem cuam tshuam me ntsis kev ua haujlwm.

Q: Puas tuaj yeem app xauv tau hla?

A: Thaum lub kaw lus app muab txheej txheej ntxiv ntawm kev ruaj ntseg, lawv tsis muaj kev dag ntxias. Cov neeg txiav txim siab tuaj yeem nrhiav txoj hauv kev los hla lub app xauv, tshwj xeeb tshaj yog tias lawv muaj lub cev nkag mus rau lub cuab yeej. Yog li ntawd, nws yog ib qho tseem ceeb heev uas yuav tau xaiv txoj kev xauv ruaj khov thiab tsis tu ncua hloov kho koj lub cuab yeej kev ntsuas kev nyab xeeb.

Hauv kev xaus, tso lub xauv ntawm koj cov apps yog ib txoj hauv kev zoo los tiv thaiv koj cov ntaub ntawv ntiag tug thiab tswj koj tus kheej. Txawm hais tias koj xaiv los siv built-in app xauv los yog xaiv rau lwm tus neeg app lockers, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum tau ceev faj thiab tsis tu ncua hloov kho koj lub cuab yeej kev ruaj ntseg nta kom nyob twj ywm ib kauj ruam ua ntej ntawm kev hem thawj.