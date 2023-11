By

Kuv yuav ua li cas thiaj pom cov apps twg khiav hauv keeb kwm yav dhau ntawm kuv Android?

Nyob rau hauv lub ntiaj teb no ceev ceev-paced digital, smartphones tau dhau los ua ib feem ntawm peb lub neej. Peb cia siab rau lawv rau kev sib txuas lus, kev lom zem, thiab kev tsim khoom. Nrog rau tus naj npawb ntawm cov apps muaj rau rub tawm, nws yog qhov tseem ceeb kom paub tias cov apps twg khiav hauv keeb kwm yav dhau ntawm koj lub cuab yeej Android. Tab sis koj tuaj yeem taug qab cov apps no li cas thiab xyuas kom lawv tsis txhob tso koj lub roj teeb lossis siv cov peev txheej muaj txiaj ntsig?

Txhawm rau pom cov apps twg khiav hauv keeb kwm yav dhau ntawm koj lub Android, ua raws cov kauj ruam yooj yim no:

1. Qhib "Chaw" app ntawm koj lub cuab yeej Android.

2. Scroll cia thiab coj mus rhaub rau "Apps" lossis "Applications", nyob ntawm koj lub cuab yeej.

3. Ntawm no, koj yuav pom ib daim ntawv teev tag nrho cov apps ntsia koj ntaus ntawv.

4. Nrhiav qhov kev xaiv uas hais tias "Khiav" lossis "Khiav Kev Pabcuam" thiab coj mus rhaub rau nws.

5. Tam sim no koj yuav pom cov npe ntawm tag nrho cov apps tam sim no khiav hauv keeb kwm yav dhau.

Los ntawm kev nkag mus rau daim ntawv teev npe no, koj tuaj yeem txheeb xyuas cov apps twg khiav thiab siv cov peev txheej ntawm koj lub cuab yeej. Cov ntaub ntawv no tuaj yeem pab tau tshwj xeeb yog tias koj pom tias koj lub cuab yeej khiav qeeb dua li niaj zaus lossis yog tias koj lub roj teeb ntws tawm sai.

FAQ:

Q: Nws txhais li cas thaum lub app khiav hauv keeb kwm yav dhau?

A: Thaum ib qho app khiav hauv keeb kwm yav dhau, nws txhais tau tias nws tseem ua haujlwm thiab siv cov peev txheej, txawm tias koj tsis nquag siv nws. Qhov no tso cai rau cov apps ua haujlwm xws li tau txais cov ntawv ceeb toom lossis hloov kho cov ntaub ntawv hauv keeb kwm yav dhau.

Q: Kuv puas tuaj yeem kaw cov apps khiav hauv keeb kwm yav dhau?

A: Yog lawm, koj tuaj yeem kaw cov apps uas khiav hauv keeb kwm yav dhau los tso cov peev txheej thiab txhim kho kev ua haujlwm. Txhawm rau ua qhov no, tsuas yog los so lub app tawm ntawm lub vijtsam lossis coj mus rhaub "X" khawm, nyob ntawm koj lub cuab yeej.

Q: Puas yuav kaw cov apps khiav hauv keeb kwm yav dhau los txuag roj teeb lub neej?

A: Kaw cov apps khiav hauv keeb kwm yav dhau tuaj yeem pab txuag roj teeb lub neej, tshwj xeeb tshaj yog tias cov apps muaj peev xwm siv tau. Txawm li cas los xij, qee cov apps yuav rov pib dua hauv keeb kwm yav dhau, yog li nws yog qhov tseem ceeb los saib xyuas lawv tsis tu ncua.

Hauv kev xaus, kev paub txog cov apps khiav hauv keeb kwm yav dhau ntawm koj lub cuab yeej Android tuaj yeem pab koj txhim kho kev ua tau zoo thiab txuas ntxiv roj teeb lub neej. Los ntawm kev ua raws li cov kauj ruam yooj yim tau teev tseg saum toj no, koj tuaj yeem yooj yim taug qab cov apps no thiab xyuas kom lawv tsis cuam tshuam rau koj lub cuab yeej ua haujlwm.