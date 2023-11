By

Kuv yuav thaiv TikTok hauv kuv lub xov tooj li cas?

Nyob rau hauv xyoo tas los no, TikTok tau dhau los ua ib qho kev tshaj tawm xov xwm thoob ntiaj teb, nyiam ntau lab tus neeg siv nrog nws cov yeeb yaj kiab luv luv. Txawm li cas los xij, qee tus neeg yuav pom lawv tus kheej xav thaiv TikTok mus tas li ntawm lawv lub xov tooj vim muaj ntau yam laj thawj. Txawm hais tias nws muaj kev txhawj xeeb txog kev ceev ntiag tug, kev tswj hwm lub sijhawm, lossis tsuas yog xav kom tsis txhob muaj qhov cuam tshuam ntawm lub app, muaj txoj hauv kev los xyuas kom TikTok nyob ntawm koj lub cuab yeej kom zoo.

Yuav ua li cas thaiv TikTok ntawm Android thiab iOS pab kiag li lawm:

Rau cov neeg siv Android, thaiv TikTok tuaj yeem ua tiav los ntawm cov kauj ruam no:

1. Qhib Google Play Store.

2. Coj mus rhaub rau ntawm peb kab kab rov tav nyob rau sab saum toj-sab laug ces kaum qhib cov ntawv qhia zaub mov.

3. Xaiv "Settings" los ntawm cov ntawv qhia zaub mov.

4. Scroll cia thiab coj mus rhaub rau ntawm "Parent controls."

5. Toggle lub hloov mus qhib rau niam txiv tswj.

6. Tsim tus PIN uas yuav siv los nkag mus rau cov chaw tswj xyuas niam txiv.

7. Scroll cia thiab coj mus rhaub rau "Apps & games."

8. Nyob rau hauv "Blocked," coj mus rhaub rau "Add apps."

9. Nrhiav TikTok thiab xaiv nws.

10. Coj mus rhaub rau "OK" los thaiv TikTok.

Rau cov neeg siv iOS, cov txheej txheem sib txawv me ntsis:

1. Qhib Qhov Chaw app.

2. Scroll cia thiab coj mus rhaub rau ntawm "Sim Sijhawm".

3. Coj mus rhaub rau "Cov ntsiab lus & txwv tsis pub leej twg paub."

4. Ua kom muaj qhov tshwj xeeb los ntawm toggling tus tes hloov.

5. Coj mus rhaub rau "iTunes & App khw yuav khoom."

6. Xaiv "Apps" nyob rau hauv seem "Allowed Apps".

7. Toggle off TikTok los thaiv nws.

Cov lus nug nquag nug (FAQ):

Q: TikTok yog dab tsi?

A: TikTok yog lub social media platform uas tso cai rau cov neeg siv los tsim thiab faib cov yeeb yaj kiab luv luv.

Q: Vim li cas ib tug neeg xav thaiv TikTok?

A: Nws tuaj yeem muaj ntau yam laj thawj, suav nrog kev txhawj xeeb txog kev ceev ntiag tug, kev quav tshuaj, lossis tsuas yog xav txwv lub sijhawm tshuaj ntsuam.

Q: Puas yuav thaiv TikTok tshem tawm ntawm kuv lub xov tooj?

A: Thaiv TikTok yuav tiv thaiv lub app los ntawm kev nkag rau hauv koj lub cuab yeej, tab sis nws yuav tsis tshem tawm lub app.

Q: Kuv puas tuaj yeem qhib TikTok tom qab thaiv nws?

A: Yog lawm, koj tuaj yeem tshem tawm TikTok los ntawm kev thim rov qab cov kauj ruam tau hais los saum toj no.

Hauv kev xaus, yog tias koj pom koj tus kheej xav thaiv TikTok hauv koj lub xov tooj mus tas li, txawm tias muaj kev txhawj xeeb txog kev ceev ntiag tug lossis tswj koj lub sijhawm zoo dua, cov kauj ruam tau teev tseg saum toj no yuav pab koj ua tiav qhov ntawd. Nco ntsoov, nws yog ib qho tseem ceeb kom nrhiav tau qhov sib npaug ntawm cov cuab yeej technology thiab peb txoj kev noj qab haus huv, thiab kev tswj hwm cov apps uas peb siv yog ib kauj ruam mus rau qhov raug.