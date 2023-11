By

Kuv yuav nrhiav thiab rho tawm cov apps zais hauv Windows 10 li cas?

Niaj hnub no lub hnub nyoog digital, peb cov khoos phis tawj muaj ntau yam kev siv uas pab peb ua haujlwm txhua hnub. Txawm li cas los xij, tej zaum yuav muaj qee lub sijhawm thaum peb tsis paub txog nruab cov apps zais ntawm peb lub Windows 10. Cov apps zais no tuaj yeem siv cov peev txheej tseem ceeb thiab cuam tshuam peb tus kheej. Yog li, peb tuaj yeem nrhiav thiab rho tawm cov apps zais li cas? Cia peb tshawb txog qee txoj hauv kev los daws qhov teeb meem no.

Nrhiav cov apps zais:

Txhawm rau nthuav tawm cov apps zais ntawm koj lub khoos phis tawj Windows 10, koj tuaj yeem ua raws li cov kauj ruam no:

1. Qhib Start ntawv qhia zaub mov thiab nyem rau ntawm "Settings."

2. Nyob rau hauv qhov chaw qhov rais, xaiv "Apps."

3. Nyob rau hauv ntu Apps & nta, nyem rau ntawm "Apps & nta" dua.

4. Scroll los ntawm cov npe ntawm cov apps uas tau teeb tsa thiab nrhiav cov ntawv thov uas tsis txaus ntseeg lossis tsis paub.

Rho tawm cov apps zais:

Thaum koj tau txheeb xyuas lub zais app, koj tuaj yeem mus rho tawm nws:

1. Txoj cai-nias rau ntawm lub app koj xav tshem tawm thiab xaiv "Uninstall."

2. Ua raws li cov lus qhia on-screen kom tiav cov txheej txheem uninstallation.

Cov lus nug nquag nug (FAQ):

Q: Dab tsi yog cov apps zais?

A: Cov apps zais yog cov ntawv thov software uas tau teeb tsa hauv lub khoos phis tawj tab sis tsis yooj yim pom lossis nkag mus rau tus neeg siv.

Q: Yuav ua li cas zais apps cuam tshuam rau kuv lub computer?

A: Cov apps zais tuaj yeem haus cov peev txheej, ua rau koj lub computer qeeb, thiab muaj peev xwm cuam tshuam koj tus kheej thiab kev nyab xeeb.

Q: Cov apps zais puas tuaj yeem tsim teeb meem?

A: Txawm hais tias tsis yog txhua qhov zais apps muaj teeb meem, qee qhov yuav muaj malware lossis spyware uas tuaj yeem ua rau koj lub computer puas lossis cuam tshuam koj cov ntaub ntawv tus kheej.

Q: Kuv tuaj yeem tiv thaiv cov apps zais ntawm kev teeb tsa li cas?

A: Txhawm rau tiv thaiv cov apps zais los ntawm kev teeb tsa, nws yog ib qho tseem ceeb kom rub tawm software tsuas yog los ntawm cov chaw ntseeg siab thiab tsis tu ncua hloov kho koj cov software tiv thaiv kab mob.

Hauv kev xaus, nrhiav thiab tshem tawm cov apps zais ntawm Windows 10 yog qhov tseem ceeb rau kev tswj hwm lub khoos phis tawj kom ruaj ntseg thiab ua haujlwm tau zoo. Los ntawm kev ua raws li cov kauj ruam uas tau teev tseg saum toj no, koj tuaj yeem xyuas kom meej tias koj lub khoos phis tawj tsis pub dawb los ntawm cov ntawv thov uas tsis xav tau thiab muaj peev xwm tsim kev puas tsuaj. Nyob twj ywm thiab tsis tu ncua xyuas koj cov apps uas tau teeb tsa kom koj lub cev ua haujlwm zoo.