By

Koj tuaj yeem qhia qhov txawv ntawm qhov mob khaub thuas thiab COVID?

Raws li COVID-19 kev kis thoob ntiaj teb txuas ntxiv cuam tshuam rau cov zej zog thoob ntiaj teb, nws yog ib qho tseem ceeb kom muaj peev xwm paub qhov txawv ntawm cov tsos mob khaub thuas thiab cov uas cuam tshuam nrog tus kab mob tshiab. Txawm hais tias ob qho kev mob muaj qee qhov sib xws, muaj qhov sib txawv tseem ceeb uas tuaj yeem pab koj txiav txim siab seb koj yuav tsum nrhiav kev kho mob lossis tsuas yog nyob hauv tsev thiab so.

COVID-19 yog dab tsi?

COVID-19, luv luv rau tus kab mob coronavirus 2019, yog kab mob kis tau los ntawm tus mob hnyav ua pa nyuaj ua pa mob coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Nws feem ntau kis tau los ntawm cov kua ua pa thaum tus neeg mob hnoos, txham, lossis hais lus.

COVID-19 cov tsos mob zoo li cas?

Cov tsos mob ntawm COVID-19 tuaj yeem sib txawv ntawm me mus rau qhov hnyav. Tej yam tshwm sim muaj xws li kub taub hau, hnoos, ua tsis taus pa, nkees, mob lub cev, mob caj pas, thiab tsis hnov ​​tsw los yog tsw. Qee zaum, cov tib neeg kuj yuav muaj cov tsos mob ntawm plab hnyuv xws li xeev siab, ntuav, lossis raws plab.

Cov tsos mob ntawm tus mob khaub thuas yog dab tsi?

Tus mob khaub thuas feem ntau tshwm sim nrog cov tsos mob me dua piv rau COVID-19. Cov tsos mob ntawm tus mob khaub thuas muaj xws li hnoos los yog mob qhov ntswg, txham, mob caj pas, hnoos me me, thiab qee zaus ua npaws qis. Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov tias qhov tsis hnov ​​​​tsw lossis tsw tsis yog feem ntau cuam tshuam nrog tus mob khaub thuas.

Koj tuaj yeem sib txawv ntawm tus mob khaub thuas thiab COVID-19 li cas?

Thaum nws tuaj yeem nyuaj rau kev sib txawv ntawm ob qho tib si raws li cov tsos mob, muaj ob peb yam tseem ceeb los xav txog. Ua ntej, cov tsos mob ntawm tus kab mob COVID-19 zoo li yuav hnyav dua thiab kav ntev dua li tus mob khaub thuas. Tsis tas li ntawd, yog tias koj tau nyob ze nrog ib tus neeg uas tau kuaj pom tus kab mob zoo rau COVID-19 lossis tsis ntev los no tau mus rau thaj chaw uas muaj tus kab mob siab, nws yog ib qho tseem ceeb kom tau kuaj tus kab mob no.

Thaum twg koj yuav tsum nrhiav kev kho mob?

Yog tias koj muaj cov tsos mob hnyav xws li ua pa nyuaj, mob hauv siab, tsis meej pem, lossis daim di ncauj liab lossis lub ntsej muag, nws yog ib qho tseem ceeb kom nrhiav kev kho mob tam sim ntawd. Tsis tas li ntawd, yog tias koj tsis paub meej txog koj cov tsos mob lossis muaj kev txhawj xeeb, nws yog qhov zoo tshaj plaws los sab laj nrog tus kws kho mob uas tuaj yeem muab kev taw qhia raws li koj qhov xwm txheej tshwj xeeb.

Hauv kev xaus, thaum tus mob khaub thuas thiab COVID-19 tuaj yeem sib koom qee qhov sib xws, muaj qhov sib txawv uas tuaj yeem pab koj txiav txim siab seb koj puas yuav muaj mob. Yog tias koj tsis paub meej lossis muaj kev txhawj xeeb, nws yog qhov zoo dua los ua yuam kev ntawm kev ceev faj thiab nrhiav kev pab tswv yim. Nyob twj ywm paub, xyaum tu cev zoo, thiab ua raws li cov lus qhia kev noj qab haus huv hauv zos los tiv thaiv koj tus kheej thiab lwm tus thaum lub sijhawm nyuaj no.