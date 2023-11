By

Yuav ua li cas kuv thiaj paub hais tias cov apps twg ntws kuv iPhone roj teeb?

Puas yog koj nkees ntawm koj lub roj teeb iPhone tuag sai dua li qhov koj xav tau? Koj puas pom koj tus kheej pheej nrhiav lub charger? Zoo, koj tsis nyob ib leeg. Ntau tus neeg siv iPhone ntsib qhov teeb meem tib yam, tab sis cov xov xwm zoo yog tias muaj txoj hauv kev los txheeb xyuas cov apps twg tso koj lub roj teeb thiab ua qhov tsim nyog los ua kom zoo dua nws cov kev siv.

Tshawb xyuas kev siv roj teeb:

Txhawm rau txiav txim siab seb cov apps twg siv lub zog tshaj plaws ntawm koj lub iPhone, ua raws li cov kauj ruam yooj yim no:

1. Qhib "Chaw" app ntawm koj lub iPhone.

2. Scroll cia thiab coj mus rhaub rau "Rov qab".

3. Ntawm no, koj yuav pom ib daim ntawv teev cov apps thiab lawv cov feem pua ​​ntawm cov roj teeb siv.

Nkag siab txog kev siv roj teeb:

Nws yog ib qho tseem ceeb kom nkag siab txog cov ntsiab lus uas siv nyob rau hauv cov khoom siv roj teeb:

- Kev Ua Haujlwm Tom Qab: Qhov no qhia txog lub zog ntawm lub app siv thaum khiav hauv keeb kwm yav dhau.

- Screen Ntawm Kev Siv: Qhov no qhia tau hais tias lub zog siv los ntawm ib qho app thaum nquag siv nrog lub vijtsam.

- Kev Siv Tawm Tawm: Qhov no sawv cev rau lub zog siv los ntawm ib qho app thaum khiav hauv keeb kwm yav dhau nrog lub vijtsam tawm.

Kev Ua Haujlwm:

Thaum koj tau txheeb xyuas cov apps uas ntws koj lub roj teeb, koj tuaj yeem ua cov kauj ruam hauv qab no txhawm rau txhim kho koj lub iPhone roj teeb lub neej:

- Txwv Background App Refresh: Mus rau "Settings," tom qab ntawd "General," thiab xaiv "Rov Qab App Refresh." Disable no feature rau cov apps uas koj tsis tas yuav hloov kho tom qab.

- Kho qhov chaw pabcuam: Qee lub apps siv GPS thiab qhov chaw pabcuam ntau dhau, uas tuaj yeem tso koj lub roj teeb. Mus rau "Settings," tom qab ntawd "Privacy," thiab xaiv "Qhov Chaw Pabcuam" los tswj kev tso cai app.

- Txo cov ntawv ceeb toom thawb: Cov ntawv ceeb toom tsis tsim nyog tuaj yeem ua rau lub roj teeb ntws. Mus rau "Settings," tom qab ntawd "Kev Ceeb Toom," thiab kho qhov chaw rau txhua lub app.

- Hloov tshiab Apps: Cov neeg tsim khoom feem ntau tso tawm cov hloov tshiab los txhim kho app kev ua haujlwm thiab roj teeb ua haujlwm. Xyuas kom tseeb tias tag nrho koj cov apps yog hloov tshiab.

FAQ:

Q: Kuv puas tuaj yeem nres ib qho app khiav hauv keeb kwm yav dhau?

A: Tsis yog, iOS tso cai rau qee yam tseem ceeb apps khiav hauv keeb kwm yav dhau, xws li email thiab xa ntawv apps.

Q: Puas yuav disabling keeb kwm yav dhau app refresh cuam tshuam app functionality?

A: Nws yuav qeeb me ntsis hloov tshiab app, tab sis nws yuav tsis cuam tshuam rau kev ua haujlwm tseem ceeb.

Q: Kuv yuav tsum hloov kho kuv cov apps ntau npaum li cas?

A: Nws raug nquahu kom hloov kho koj cov apps tsis tu ncua kom tau txais txiaj ntsig los ntawm kev kho kab laum, thaj ua rau thaj chaw ruaj ntseg, thiab kev txhim kho kev ua haujlwm.

Los ntawm ua raws li cov kauj ruam no thiab optimizing koj iPhone lub roj teeb siv, koj muaj peev xwm txaus siab rau lub roj teeb lub neej ntev thiab txhawj xeeb tsawg dua lossi nrhiav ib lub charger.