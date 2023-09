Hloov cov cua kub mus rau hauv dej haus: Ib qho tshiab tawg hauv dej sau qoob

Cov kws tshawb fawb ntawm University of Texas ntawm Austin tau ua tiav qhov tseem ceeb hauv kev tshawb nrhiav los tsim kev daws teeb meem rau dej tsis txaus. Hauv lawv cov kev tshawb fawb tshiab, luam tawm nyob rau hauv Kev Ua Haujlwm ntawm National Academy of Sciences, lawv tau tsim cov molecularly engineered hydrogel muaj peev xwm tshem tawm cov dej huv huv los ntawm huab cua kub siv lub hnub ci zog xwb.

Lub hydrogel tso cai rau cov dej kom tshem tawm sai thiab ua tau zoo los ntawm huab cua, txawm tias nyob rau hauv qhov kub txog li 104 degrees Fahrenheit, ua rau nws tsim nyog rau cov cheeb tsam uas muaj cua sov ntau dhau thiab txwv tsis pub nkag mus rau cov dej huv. Nrog rau cov thev naus laus zis no, cov tib neeg yuav tuaj yeem khaws cov dej yooj yim los ntawm kev tso cov cuab yeej tawm sab nraud, tsis tas yuav siv lub zog ntxiv.

Lub hydrogel tuaj yeem tsim tau ntawm 3.5 mus rau 7 kilograms ntawm dej ib kilogram ntawm cov khoom siv gel, nyob ntawm seb cov av noo. Dab tsi ua rau qhov kev tshawb fawb no sib nrug yog qhov hloov pauv ntawm hydrogel rau hauv microgels, uas ua rau muaj txiaj ntsig zoo ntawm kev ntes dej thiab tso tawm. Los ntawm kev hloov cov hydrogel rau hauv cov khoom me me, cov kws tshawb fawb tau tsim cov sorbent muaj txiaj ntsig zoo uas tuaj yeem ua kom cov dej ntau ntxiv los ntawm ntau lub voj voog txhua hnub.

Scaling up the technology yog cov kauj ruam tseem ceeb tom ntej. Cov kws tshawb fawb tau npaj siab tig lawv qhov kev tshawb pom mus rau hauv tus nqi qis, kev daws teeb meem rau kev tsim cov dej haus huv uas tuaj yeem siv thoob ntiaj teb. Txoj kev loj hlob no tuaj yeem hloov pauv lub neej rau cov pej xeem uas tsis muaj kev nkag tau yooj yim rau cov dej huv, xws li hauv Ethiopia, qhov twg ze li ntawm 60% ntawm cov pej xeem ntsib qhov teeb meem no.

Cov phiaj xwm yav tom ntej rau cov thev naus laus zis suav nrog kev txhim kho kev tsim kho ntawm microgels txhawm rau txhim kho kev ua haujlwm ntxiv. Cov kws tshawb fawb tseem tab tom tshawb nrhiav kev siv cov khoom siv organic los txo cov nqi tsim khoom. Txawm li cas los xij, cov teeb meem tseem nyob hauv kev ntsuas cov khoom sorbent thiab ua kom cov khoom ua haujlwm ntev. Tsis tas li ntawd, kev siv zog tab tom tsim los tsim cov khoom siv txawb nqa tau rau ntau yam kev thov.

Qhov kev tawg no muaj peev xwm muab lub teeb pom kev ntawm kev cia siab rau cov cheeb tsam cuam tshuam los ntawm dej tsis txaus. Lub peev xwm tig cua kub rau hauv dej haus uas siv lub hnub ci zog coj peb ib kauj ruam los ze zog rau kev daws teeb meem uas tuaj yeem daws teeb meem dej tsis txaus thoob ntiaj teb.

Tau qhov twg los:

Cov txheej txheem ntawm National Academy of Sciences