Lub Honour 90 Lite Kev Ntsuam Xyuas: Kev Siv Nyiaj Txiag Smartphone Contender

Lub Honour 90 Lite yuav tsis muaj kev sib tw ncaj qha, tab sis nws tuav nws tus kheej li sub-£ 250 smartphone. Raws li Honour cov nyiaj txiag sub-brand, Honour 90 Lite tuav lub tuam txhab kev lig kev cai ntawm kev xa cov xov tooj pheej yig. Nrog rau 6.7-nti FHD + IPS LCD zaub featuring 90Hz refresh npaum li cas, MediaTek Dimensity 6020 processor, 8GB ntawm RAM, thiab 256GB ntawm kev cia sab hauv, nws muaj qhov me me tab sis muaj peev xwm specification.

Lub Honour 90 Lite zoo siab nrog nws lub koob yees duab 100MP thiab 5MP ultrawide sensor, nrog rau nws lub koob yees duab 16MP selfie. Tus tsim yog sleek thiab zoo-ua, nrog ib tug slim 7.5mm-thick yas lub cev thiab ib tug tshwj xeeb lub koob yees duab module featuring ib tug nthuav Venn daim duab zoo li motif. Lub xov tooj kuj tseem muaj qhov txhim khu kev qha biometric authentication zog khawm.

Hais txog cov zaub, Honor 90 Lite muaj 6.7-nti IPS LCD nrog FHD + daws teeb meem. Txawm hais tias nws yuav tsis zoo li OLED panels pom nyob rau hauv nws chav kawm, nws tseem ua tau zoo, nrog rau qhov siab gamut kev pab them nqi thiab cov khoom siv Delta E. Qhov kev xaiv ntawm 90Hz refresh npaum li cas yuav ua rau poob siab rau qee tus, xav txog lwm lub xov tooj hauv tib tus nqi sib txawv muab 120Hz, tab sis nws tseem yog qhov tsis zoo me me.

Ntawm tus nqi pib ntawm £ 250 rau 256GB ntawm kev cia, Honor 90 Lite muaj txiaj ntsig zoo rau cov nyiaj. Nrog kev sib tw tsawg kawg hauv nws cov nqi ntau, nws sawv tawm raws li qhov kev xaiv txaus siab rau cov neeg siv khoom siv nyiaj txiag. Lwm txoj hauv kev xws li Samsung Galaxy A14 5G thiab Oppo A78 5G poob luv luv ntawm cov ntsiab lus tseem ceeb, thaum cov qauv nqi siab dua li Motorola Moto G73 5G thiab OnePlus Nord CE 3 Lite 5G muab cov yam ntxwv ntxiv ntawm tus nqi siab dua.

Cov Ntsiab Lus:

- IPS LCD: Nyob rau hauv-Plane Switching Liquid Crystal Display, ib hom LCD zaub technology paub txog nws qhov dav saib cov ces kaum thiab raug xim luam tawm.

- Refresh Rate: Tus naj npawb ntawm lub sij hawm ib ob uas cov zaub hloov kho nws cov duab. Cov nqi refresh ntau dua feem ntau ua rau cov lus tsa suab ntawm qhov screen.

- Delta E: Ib qho kev ntsuas siv los ntsuas qhov tseeb xim, nrog rau qhov qis dua Delta E qhia cov xim raug dua.

- Biometric Authentication: Kev siv tus kheej lub cev lossis tus cwj pwm coj tus cwj pwm, xws li cov ntiv tes lossis lub ntsej muag, txhawm rau txheeb xyuas lawv tus kheej.

