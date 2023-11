Qhov Zoo Tshaj Plaws Pib: Chav Black Friday Muag Khoom nyob ntawm no!

Qhov kev cia siab xav tau Steam Black Friday muag tau pib ua haujlwm, muab gamers ib lub lim tiam ntev ntawm kev ua lag luam zoo heev ntawm ntau lub npe nrov. Pib thaum 6 teev tsaus ntuj GMT / 8 teev tsaus ntuj CEST / 10AM PT / 1PM ET, kev muag khoom cog lus tias yuav yog kev kho mob rau cov neeg nyiam ua si thoob ntiaj teb. Qhov kev tshwm sim uas tos ntev heev no yuav khiav mus txog rau lub Kaum Ib Hlis 28, muab sijhawm txaus rau gamers kom txaus siab rau lawv txoj kev nyiam ua si thaum lub caij so so yuav los tom ntej.

Thaum tag nrho cov npe ntawm cov luv nqi ua si yuav raug nthuav tawm tsuas yog thaum muag pib, Chav tau muab peb lub ntsej muag tantalizing ntawm qhov yuav xav tau los ntawm qhov kev lom zem trailer uas nthuav tawm cov kev xaiv ntawm kev ua si koom nrog qhov kev tshwm sim. Lub lineup yog ib qho kev sib xyaw ua ke ntawm cov nyiam classics thiab cov blockbusters tsis ntev los no. Cov pob zeb qub qub xws li Terraria thiab Hunt: Showdown yuav qhia qhov teeb meem nrog rau cov kev tshaj tawm tshiab xws li Lub Xeem Ntawm Peb: Ntu 1, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, thiab Starfield, cog lus tias muaj ntau hom kev xaiv rau txhua qhov kev ua si.

Nrog rau kev tshaj tawm tsis ntev los no ntawm qhov nrhiav tau zoo tom qab Steam Deck OLED, uas tau ua rau muaj kev txaus siab ntawm cov neeg nyiam kev ua si, ntau tus tau mob siab rau qhov muag rau qhov muaj peev xwm txo nqi ntawm kev ua si sib xws nrog cov khoom nrov. Kuj tseem muaj kev cia siab hais txog ib qho kev txo nqi ntawm lub cuab yeej nws tus kheej, raws li gamers tos ntsoov los txhim kho lawv cov kev paub txog kev ua si nrog lub xeev-of-the-art handheld system.

Kev suav nrog cov npe tshiab, xws li Zoo Li Zaj: Tus Txiv Neej Erased Nws Lub Npe thiab Hu Rau Lub Luag Haujlwm: Niaj Hnub Ua Rog 3, hauv kev muag khoom tseem tsis paub meej. Kev muag khoom yav dhau los tau pom cov txiaj ntsig sib xyaw rau kev tshaj tawm tsis ntev los no, nrog qee qhov raug tshem tawm tag nrho lossis tau txais luv nqi tsawg dua piv rau lwm lub npe. Txawm li cas los xij, kev cia siab yog siab heev raws li gamers mob siab rau tos cov lus tshaj tawm ntawm cov kev ua si nyiam no muaj thiab muaj peev xwm txo qis.

Raws li lub zej zog kev ua si ua kev zoo siab rau qhov tuaj txog ntawm Steam Black Friday muag, kev zoo siab ua rau huab cua. Nrog kev txaus siab deals, luv nqi, thiab ib tug zoo heev lineup ntawm kev ua si, qhov kev tshwm sim no tso cai rau gamers mus nthuav lawv cov tsev qiv ntawv thiab tshawb nrhiav tshiab adventures yam tsis tau rhuav lub txhab nyiaj. Npaj txhij los tuav lub npe koj nyiam thiab pib ntawm kev lom zem digital taug kev uas yuav ua rau koj lom zem thoob plaws lub caij so thiab dhau mus!

Cov Lus Nug

1. Thaum twg Steam Black Friday muag pib?

Lub Chaw Muag Khoom Dub Friday pib hnub no thiab pib thaum 6 teev tsaus ntuj GMT / 8 teev tsaus ntuj CEST / 10AM PT / 1PM THIAB.

2. Lub Steam Black Friday muag yuav kav ntev npaum li cas?

Kev muag khoom yuav khiav raws nraim ib lub lim tiam, xaus rau lub Kaum Ib Hlis 28 nyob rau tib lub sijhawm nws pib.

3. Yam kev ua si twg peb tuaj yeem xav pom ntawm kev muag khoom?

Thaum tag nrho cov npe ntawm cov kev ua si koom nrog kev muag khoom tsuas yog tshwm sim thaum nws pib, ib qho trailer tso tawm los ntawm Chav tau muab qhov pom ntawm qee lub npe xws li Terraria, Hunt: Showdown, The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider- Txiv neej: Miles Morales, thiab Starfield.

4. Puas yog Steam Deck OLED yuav luv nqi thaum muag?

Cov luv nqi ntawm Steam Deck OLED nws tus kheej tsis tau lees paub, tab sis ntau gamers vam tias yuav txo tus nqi uas yuav txhim kho lawv cov kev paub txog kev ua si.

5. Puas yog lub npe tshiab zoo li Zoo li Zaj Zaj: Tus Txiv Neej Erased Nws Lub Npe thiab Hu Rau Lub Luag Haujlwm: Kev Tsov Rog Niaj Hnub Nyoog 3 yuav suav nrog hauv kev muag khoom?

Nws tseem tsis tau paub meej yog tias cov npe tshiab yuav yog ib feem ntawm kev muag khoom, raws li kev muag khoom yav dhau los tau pom cov txiaj ntsig sib xyaw rau kev tshaj tawm tsis ntev los no. Txawm li cas los xij, gamers mob siab tos txais cov lus tshaj tawm txog lawv qhov muaj thiab muaj peev xwm luv nqi.