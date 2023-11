New Title: Unraveling the Secrets of the Center of the Milky Way Galaxy

Lub hauv paus ntawm peb Milky Way Galaxy tseem yog ib qho mesmerizing thiab enigmatic kev kawm ntawm kev tshawb fawb. NASA's James Webb Space Telescope tau ntes cov duab zoo nkauj ntawm thaj av no, muab peb lub ntsej muag rau hauv plawv ntawm peb lub tsev galactic. Cov duab ntxim nyiam no nthuav tawm cov pawg tuab ntawm 5 lab lub hnub qub, ci ntsa iab ntawm qhov dav dav ntawm Milky Way.

Cov kws tshawb fawb tau xav ntev los ntawm thaj av no, feem ntau xa mus rau nws li "lub plawv dhia" ntawm peb lub galaxy. Qhov ze rau lub qhov dub loj heev, uas nyob hauv plawv ntawm thaj av no, tuaj yeem piav qhia nws cov haujlwm hnyav. Nyob rau ntawm 300 lub teeb-xyoos deb ntawm lub ntiaj teb, lub qhov dub loj heev exerts ib tug zoo kawg gravitational rub uas hloov cov protostars nyob ze rau hauv cov hnub qub tiag. Cov hnub qub hluas no, lub npe hu ua protostars, tau hloov zuj zus mus rau hauv lub cev celestial dazzling, qee zaus loj dua peb lub hnub.

Ua ntej qhov kev soj ntsuam pioneer ntawm James Webb Telescope, cov kws tshawb fawb tsuas tuaj yeem kwv yees txog qhov tsis sib xws hauv cheeb tsam no. Cov duab daws teeb meem siab thiab rhiab heev muab los ntawm lub tsom iav raj lub tshuab thev naus laus zis ua rau cov kws tshawb fawb los kawm thiab txiav txim siab qhov tsis meej ntawm qhov chaw galactic no nrog qhov tsis tau muaj dua li qhov tseeb. Nrog rau txhua qhov kev tshawb pom, cov kws tshawb fawb tau txav los ze rau kev nkag siab txog cov txheej txheem uas tsav kev tsim thiab kev hloov pauv ntawm cov hnub qub nyob hauv plawv ntawm Milky Way.

FAQ:

Q: Dab tsi yog James Webb Space Telescope ntes tau?

A: James Webb Space Telescope tau ntes cov duab zoo kawg nkaus ntawm qhov chaw ntawm Milky Way Galaxy.

Q: Muaj pes tsawg hnub qub nyob hauv cheeb tsam no?

A: Daim duab qhia ib pawg ntawm kwv yees li 5 lab lub hnub qub.

Q: Dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm cheeb tsam no?

A: Cov kws tshawb fawb ntseeg tias thaj av no, lub npe hu ua lub plawv dhia ntawm lub galaxy, tshuav nws cov haujlwm rau nws qhov ze rau lub qhov dub loj heev.

Q: Qhov nruab nrab lub qhov dub nyob deb li cas ntawm lub ntiaj teb?

A: Lub qhov dub supermassive yog nyob txog 300 lub teeb xyoo deb ntawm lub ntiaj teb.

Q: Dab tsi hloov pauv tshwm sim ze ntawm lub qhov dub?

A: Qhov hnyav rub ntawm lub qhov dub ua rau cov protostars nyob ze kom hloov mus rau hauv cov hnub qub uas muaj tag nrho.