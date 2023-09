Txuag Loj ntawm GoPro HERO10: Tau txais nws rau $ 249.99!

Yog tias koj nyob hauv kev ua lag luam rau lub koob yees duab saum toj kawg nkaus, tam sim no yog lub sijhawm zoo los yuav GoPro HERO10. Nws tam sim no ntawm kev muag rau tsuas yog $ 249 ntawm ntau lub khw muag khoom, suav nrog Amazon, Best Buy, thiab official GoPro lub vev xaib. Txawm hais tias qee tus tuaj yeem sib cav tias qhov luv nqi tsis yog qhov tseem ceeb raws li nws zoo nkaus li vim yog cov npe nce nqi, nws tseem yog qhov zoo rau cov neeg uas tab tom nrhiav ntes lawv cov kev lom zem hauv kev nthuav dav zoo nkauj.

GoPro HERO10 yog thawj zaug tus nqi ntawm $ 449.99, tab sis txij li ntawd nws tau raug txo mus rau $ 350. Thiab tam sim no, nrog rau qhov muag no, koj tuaj yeem tau txais nws rau tus nqi qis dua ntawm $ 249.99. Qhov no $ 100 luv nqi tso cai rau koj txaus siab rau cov yam ntxwv zoo kawg li 5.3K video daws teeb meem, 23-megapixel duab, thiab HyperSmooth 4.0 stabilization ntawm ib feem ntawm tus nqi.

Txawm hais tias koj yog adrenaline junkie nrhiav los sau koj cov kev ua si huab cua lossis tsuas yog ib tus neeg uas xav ntes lub sijhawm niaj hnub nrog qhov tseeb tshwj xeeb, GoPro HERO10 yog tus khub zoo tshaj plaws. Nws cov yam ntxwv siab heev kom ntseeg tau tias txhua qhov kev txhaj tshuaj yog nkig, meej, thiab immersive.

Tsis txhob plam lub sijhawm no kom txuag tau loj ntawm GoPro HERO10. Rub koj li tam sim no ntawm tus nqi luv nqi ntawm $ 249.99 los ntawm Amazon, Best Buy, lossis GoPro lub vev xaib.

Qhov chaw:

- GoPro lub vev xaib