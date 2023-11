Google Pixel 8 vs 8 Pro: nthuav tawm qhov sib txawv ntawm qhov tsis sib xws

Thaum nws los txog rau Google Pixel 8 duo, tsis muaj qhov tsis ntseeg tias xyoo no cov qauv coj kev txhim kho tseem ceeb piv rau lawv cov neeg ua ntej. Thaum tus qauv tsim tseem zoo ib yam, Pixel 8 thiab 8 Pro muab lub koob yees duab kho vajtse tshiab, kev nthuav qhia zoo dua, muaj peev xwm them tau sai dua, thiab lub chipset muaj zog dua nrog kev txhim kho AI. Ntxiv mus, cov khoom siv no yog thawj lub xov tooj Pixel los muab qhov zoo kawg nkaus xya xyoo ntawm kev txhawb nqa software tag nrho, ua rau lawv muaj kev xaiv zoo rau ntau tus neeg siv khoom. Txawm li cas los xij, yog tias koj tab tom sim txiav txim siab ntawm ob, muaj qee qhov sib txawv uas tsim nyog tau txais kev mloog zoo dua.

Qhov loj thiab qhov hnyav yog thawj qhov sib txawv ntawm Pixel 8 thiab 8 Pro. Yog tias koj xav tau lub xov tooj compact flagship, lub vanilla Pixel 8 yog me dua li nws cov thawj coj thiab muaj kev paub siv ib leeg zoo. Ntawm qhov tod tes, Pixel 8 Pro txaus siab rau cov neeg uas xav tau lub cim loj loj, txawm tias nws yuav yog qhov tsis zoo rau qee cov neeg siv.

Hais txog cov zaub, Pixel 8 Pro ua tus thawj coj. Ob lub cuab yeej ua kom pom kev zoo dua piv rau cov qauv dhau los thiab muab 120Hz refresh npaum li cas. Txawm li cas los xij, 8 Pro yuav siv nws ib kauj ruam ntxiv nrog nws LTPO OLED vaj huam sib luag, uas tso cai rau kev tswj hwm qhov ntsuas ntawm 1 txog 120Hz, pab txhawb kev txhim kho roj teeb lub neej. Lub 8 Pro cov zaub kuj tseem ci dua me ntsis nyob rau hauv lub hnub ncaj qha thiab muaj kev daws teeb meem siab dua kom phim nws qhov loj dua.

Thaum nws los txog rau roj teeb lub neej, xav tsis thoob, ob qho tib si Pixel 8 thiab 8 Pro ua tau zoo ib yam. Txawm hais tias 8 Pro nyob hauv lub roj teeb loj dua, qhov sib txawv ntawm tag nrho cov roj teeb lub neej yog marginal. Lub 8 Pro qhov kev hu ntau dua thiab lub vev xaib tshawb xyuas lub sijhawm ua haujlwm me ntsis ua rau nws cov qhab nia siv tau.

Raws li kev them nyiaj ceev, ob lub cuab yeej muaj peev xwm them tau sai dua piv rau cov qauv Pixel yav dhau los. Lub Pixel 8 me dua muaj 27W them ceev ceev thiab 18W wireless charging, thaum lub 8 Pro nce mus txog 30W nrog kev them nyiaj txuas thiab 23W nrog wireless charging. Hauv kev sim ntiaj teb tiag tiag, Pixel 8 marginally outpaces nws counterpart nyob rau hauv cov nqe lus ntawm them ceev.

Thaum nws los txog rau kev ua tau zoo, ob qho tib si Pixel 8 thiab 8 Pro khav theeb Google Tensor G3 chipset tshiab, uas muab kev txhim kho AI muaj peev xwm thiab ua tau zoo dua qub. Thaum cov khoom siv sib koom tib yam khoom siv, qhov kev daws teeb meem qis dua ntawm Pixel 8 tso cai rau nws ua tau zoo tshaj 8 Pro hauv qee qhov ntsuas ntawm lub vijtsam.

Thaum kawg, xaiv ntawm Pixel 8 thiab 8 Pro yuav nyob ntawm koj tus kheej nyiam rau qhov loj, zaub, roj teeb lub neej, thiab kev them nqi ceev. Ob lub cuab yeej muaj kev paub tshwj xeeb hauv smartphone, tab sis nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum ntsuas qhov sib txawv ntawm qhov sib txawv kom pom qhov zoo tshaj plaws haum rau koj cov kev xav tau.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

Q: Dab tsi yog qhov txawv ntawm Google Pixel 8 thiab 8 Pro?

A: Qhov sib txawv tseem ceeb suav nrog qhov loj me, tso saib thev naus laus zis, roj teeb lub neej, thiab kev them nqi ceev. Lub Pixel 8 yog me dua thiab compact dua, thaum lub 8 Pro muab cov zaub loj dua nrog LTPO OLED thev naus laus zis. Lub roj teeb tag nrho yog qhov zoo sib xws, tab sis 8 Pro muaj kev hu xov tooj ntau dua thiab lub vev xaib tshawb xyuas lub sijhawm. Kev them nqi ceev nrawm dua ntawm 8 Pro.

Q: Lub xov tooj Pixel twg muaj kev ua tau zoo dua?

A: Ob lub Pixel 8 thiab 8 Pro siv tib lub Google Tensor G3 chipset, ua rau muaj kev ua tau zoo sib xws. Txawm li cas los xij, Pixel 8 tuaj yeem ua tau zoo dua 8 Pro hauv qee qhov kev ntsuas ntawm lub vijtsam vim nws qhov kev daws teeb meem qis dua.

Q: Koj puas tuaj yeem them wirelessly them ob lub xov tooj Pixel?

A: Yog lawm, Pixel 8 thiab 8 Pro txhawb nqa wireless charging. Lub Pixel 8 muaj 18W wireless charging, thaum lub 8 Pro muab 23W wireless charging.

Q: Ntev npaum li cas Pixel 8 duo tau txais kev hloov kho software?

A: Lub Pixel 8 duo yog thawj lub xov tooj Pixel los muab xya xyoo ntawm kev txhawb nqa software tag nrho. Qhov no txhais tau tias lawv yuav tsum tau txais Android hloov tshiab kom txog rau thaum Android 21, kom ntseeg tau tias muaj kev paub txog software mus ntev.