Google Fi Wireless muab $ 75 luv nqi ntawm Pixel Watch 2 LTE rau cov neeg uas twb muaj lawm

Google Fi Wireless tau muab qhov tshwj xeeb Dub Friday deal rau MVNO cov neeg siv khoom tam sim no, muab $ 75 luv nqi ntawm Pixel Watch 2 LTE. Txhawm rau kom tau txais cov luv nqi, cov neeg siv yuav tsum tau siv cov cai tshaj tawm BLACKFRIDAY thaum lub sijhawm kuaj xyuas, nqa tus nqi mus rau $ 324.99. Txawm li cas los xij, Google tsis tau hais txog lub sijhawm ntawm qhov kev cog lus no, yog li nws yog ib qho tsim nyog rau cov neeg siv khoom txaus siab ua lawv qhov kev yuav khoom sai.

Lub caij no, US Google Store thiab lwm cov khw muag khoom muag tau muag thawj Pixel Watch (Wi-Fi) ntawm $ 199.99, thaum LTE qauv yog tus nqi ntawm $ 249.99 tom qab tau txais $ 80 luv nqi. Nws tseem yuav pom tias Google puas yuav txuas ntxiv muag cov khoom siv yav dhau los uas yog qhov kev xaiv pheej yig dua hauv kab.

Ntxiv rau qhov luv nqi ntawm Pixel Watch 2 LTE, Google Fi Wireless kuj tseem muab $ 10 luv nqi rau ntau yam Pixel Watch bands xws li Active, Stretch, Tawv, thiab Ob-Tone Leather bands, nrog rau $ 10 tawm ntawm Charging Cable. , muaj nyob hauv Google Store.

Tsis tas li ntawd, Google Fi tau tshaj tawm ntau lwm qhov Black Friday deals rau nws cov neeg siv khoom. Cov no suav nrog: $ 699 rov qab rau Pixel 8 tom qab 24 daim nqi them txhua hli thaum kos npe rau Unlimited Plus txoj kev npaj kom txog rau thaum xaus ntawm lub xyoo, $ 200 tawm ntawm tag nrho Pixel 8 yuav tam sim nrog tus lej tshaj tawm EXTRA200, txuag $ 300 ntawm Pixel 8 rau cov neeg siv khoom uas twb muaj lawm, thiab txog li $ 550 rov qab tom qab 24 lub hlis ntawm qhov tseeb Samsung Galaxy S23 li. Tsis tas li ntawd, cov neeg siv khoom tuaj yeem tau txais txiaj ntsig los ntawm $ 600 rov qab rau ntawm Motorola razr + tom qab 24 daim nqi them txhua hli.

Yog tias koj tab tom txiav txim siab yuav lub Pixel Watch 2 LTE lossis lwm yam Google Fi Dub Friday deals, xyuas kom zoo dua ntawm cov sijhawm txwv no thiab txaus siab rau cov luv nqi tshwj xeeb ntawm koj cov khoom nyiam.

FAQ

1. Kuv puas tuaj yeem siv qhov luv nqi $ 75 ntawm Pixel Watch 2 LTE yog tias kuv tsis yog tus neeg siv Google Fi Wireless uas twb muaj lawm?

Tsis yog, $ 75 luv nqi ntawm Pixel Watch 2 LTE tshwj xeeb yog muab rau MVNO cov neeg siv khoom tam sim no ntawm Google Fi Wireless. Yog tias koj tsis yog tus neeg siv khoom tam sim no, koj yuav tsis tsim nyog rau qhov tshwj xeeb no.

2. Lub sijhawm Black Friday deal rau Pixel Watch 2 LTE siv tau ntev npaum li cas?

Google tsis tau muab cov ntaub ntawv tshwj xeeb hais txog lub sijhawm ntawm Black Friday deal rau Pixel Watch 2 LTE. Nws raug nquahu kom ua koj qhov kev yuav khoom sai li sai tau txhawm rau xyuas kom koj tsis txhob plam qhov luv nqi.

3. Puas muaj lwm yam luv nqi ntawm Google Fi rau Dub Friday?

Yog lawm, ntxiv rau Pixel Watch 2 LTE deal, Google Fi Wireless tab tom muab kev txo nqi ntawm ntau yam khoom siv, suav nrog Pixel 8 thiab Samsung Galaxy S23 li. Kuj tseem muaj kev txo nqi ntawm Pixel Watch bands thiab Charging Cable.

4. Kuv puas tuaj yeem muab ntau qhov kev cog lus Dub Friday ntawm Google Fi Wireless?

Thaum cov kev sib txuas tshwj xeeb yuav sib txawv, koj yuav tsum muaj peev xwm coj kom zoo dua ntawm ntau yam Dub Friday deals ntawm Google Fi Wireless. Piv txwv li, yog tias koj yog ib tus neeg siv khoom uas twb muaj lawm, koj tuaj yeem tau txais txiaj ntsig los ntawm luv nqi ntawm Pixel Watch 2 LTE nrog rau cov luv nqi ntawm lwm yam khoom siv xws li Pixel 8.

5. Kuv tuaj yeem nrhiav tau cov ntaub ntawv ntxiv txog Google Fi Wireless thiab nws cov Black Friday deals nyob qhov twg?

Koj tuaj yeem mus saib hauv Google Fi Wireless lub vev xaib lossis ua raws lawv cov kev tshaj xov xwm hauv zej zog kom pom cov ntaub ntawv ntxiv txog lawv cov Black Friday deals. Tsis tas li ntawd, cov vev xaib xov xwm thev naus laus zis thiab cov rooj sab laj kuj tseem tuaj yeem muab cov ntsiab lus ntxiv txog cov kev tshaj tawm no.