Fujifilm Tshaj Tawm Tshiab GFX100 II Mirrorless Lub Koob Yees Duab ntawm tus nqi qis

By

Fujifilm tau tshaj tawm nws qhov tseeb nruab nrab hom iav tsis muaj lub koob yees duab, GFX100 II, thaum nws X Summit livestream. GFX100 II los nrog ntau yam tshiab, suav nrog lub sensor tshiab, kev tshawb pom autofocus, thiab puv-dav 4K video. Dab tsi yog qhov zoo tshaj plaws yog tias txawm tias qhov sib ntxiv ntawm cov yam ntxwv no, lub koob yees duab yog tus nqi ntawm $ 7,499, uas yog kwv yees li $ 2,500 tsawg dua nws cov thawj coj, GFX100.

GFX100 II muaj lub cev compact dua piv rau GFX100, thiab kev tuav ntsug yog tam sim no ib qho kev xaiv ntxiv. Txawm li cas los xij, lub koob yees duab ua rau nws qhov me me nrog kev txhim kho specifications. Nws tuav tib lub 102-megapixel daws teeb meem thiab nta 43.8 x 32.9mm sensor, uas muaj 1.7x ntau qhov chaw tshaj li 35mm puv-ncej sensor. Tsis tas li ntawd, lub koob yees duab tshiab muaj qhov txuas ntxiv ISO ntau ntawm 80 txog 12,800 thiab tua tag nrho-dav 4K video ntawm 60 ntas ib ob.

Hais txog kev ceev, GFX100 II siv lub thib tsib-tiam X-Processor los ntawm Fujifilm's X-H2S thiab X-H2 koob yees duab. Qhov no tso cai rau kev tshawb pom autofocus thiab muaj peev xwm sau 4: 2: 2 10-ntsis Apple ProRes rau nws ob lub SDXC lossis CFexpress Type-B nco phaib. Lub koob yees duab kuj qhia txog cov yeeb yaj kiab tshiab, suav nrog kev taug qab hauv hom video thiab muaj peev xwm ua tiav 8K / 30p kaw.

Cov kws yees duab yuav txaus siab rau GFX100 II tus tshiab 9.44 lab-dot hluav taws xob saib, nrawm nrawm txog li 8fps, thiab suav nrog kev sim ua yeeb yaj kiab tshiab hu ua Reala Ace. Lub adjustable rear LCD npo tuaj yeem qaij nce, nqis, lossis rau sab, zoo ib yam li Fujifilm X-T5. Txawm li cas los xij, nws tsis muaj peev xwm taw tes rau pem hauv ntej rau kev kaw tus kheej.

Zuag qhia tag nrho, GFX100 II lub hom phiaj ua kom cov duab nruab nrab siv tau yooj yim dua nrog nws tus nqi qis dua thiab tsim qauv yooj yim dua. Txawm hais tias tseem yog ib qho pricey system, nws muaj ib feem ntawm tus nqi piv rau high-end nruab nrab hom koob yees duab yav dhau los. GFX100 II muab ntau yam kev daws teeb meem rau cov kws yees duab tab tom nrhiav venture mus rau hauv nruab nrab hom kev yees duab.

Qhov chaw:

- Fujifilm X Summit Livestream

- Tsab ntawv Verge los ntawm Antonio G. Di Benedetto