Yuav ua li cas Davina McCall Yuav Saib Hluas dua puas tau

Davina McCall paub txog nws lub ntsej muag hluas thiab lub zog tsis tuaj yeem, thiab ntau tus neeg xav tias nws yuav ua li cas thiaj li saib hluas dua qub. Txawm tias nyob rau hauv lub qhov muag rau pej xeem ze li ntawm 30 xyoo, Davina zoo li yuav laus rov qab.

Ib qho ntawm nws secrets rau defying lub hnub nyoog yog nws txoj kev tu tawv nqaij. Davina ua kom nws yooj yim, siv cov khoom pheej yig uas tuaj yeem pom hauv cov khw muag khoom loj thiab cov khw muag khoom loj. Nws cog lus los ntawm Garnier's Micellar dej los ntxuav thiab tshem tawm cov pleev kom maj mam. Nws ua raws li no nrog lub toner los ntawm Dr Frances Prenna Jones hu ua Formula 2006, uas zoo tagnrho rau nws cov tawv nqaij oily. Nws txoj kev tu tawv nqaij ua tiav nrog Garnier "luxurious" Ultra-lift night cream thiab SPF50 tshuaj pleev thaiv hnub.

Thaum nws los pleev xim, Davina nyiam qhov zoo nkauj. Nws feem ntau siv cov khoom los ntawm Trinny Woodall ntau yam, Trinny London, suav nrog lawv cov BFF De-Stress cream rau lub teeb pom kev zoo. Cov mascara yooj yim, Clinique's Chubby stick lipsticks, thiab kov ntawm blush ua tiav nws lub ntsej muag tshiab.

Davina cov plaub hau luscious tau dhau los ua ib feem ntawm nws daim duab. Nws dyes nws xauv nws tus kheej hauv tsev thiab tsis txhob cia nws cov plaub hau kom cua qhuav, xaiv lub tshuab ziab khaub ncaws zoo.

Fitness plays lub luag haujlwm tseem ceeb hauv Davina cov hluas. Nws tawm tswv yim rau kev tawm dag zog tsis tu ncua thiab ntseeg tias nws yog tus yuam sij rau cov hluas. Davina suav nrog ntau yam kev ua ub no rau hauv nws txoj haujlwm, xws li kev taug kev dev, khiav, Pilates, chav kawm ntaus pob, thiab kev cob qhia hnyav. Nws txawm muaj kaum-feeb npab workouts muaj nyob rau ntawm nws lub vev xaib.

Davina ua raws li kev noj zaub mov tsis muaj piam thaj, uas ua rau nws noj qab haus huv tag nrho. Nws tau kov yeej kev nyuaj siab yav dhau los nrog anorexia thiab kev quav tshuaj thiab tam sim no tseem ceeb rau nws txoj kev noj qab haus huv.

Hauv kev xaus, Davina McCall's anti-aging secrets muaj xws li kev tu tawv nqaij tsis muaj fuss-dawb, pleev xim zoo nkauj, plaub hau zoo nkauj, ib ce tsis tu ncua, thiab noj zaub mov tsis muaj suab thaj. Nws txoj kev mob siab rau kev saib xyuas nws tus kheej sab hauv thiab sab nraud yog qhov ua rau nws saib hluas dua puas tau.

