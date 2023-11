Lub Hwj Chim Hauv Tsev: Txhim Kho Koj Lub Tsev thiab Tiv Thaiv Pwm

By

Cov nroj tsuag hauv tsev tau ntev tau txais txiaj ntsig zoo rau lawv lub peev xwm los coj kev vibrancy thiab kev xyiv fab rau peb qhov chaw nyob, tshwj xeeb tshaj yog thaum lub hli txias. Txawm li cas los xij, lawv lub hwj chim nthuav dav tshaj qhov zoo nkauj. Koj puas paub tias qee cov nroj tsuag tuaj yeem txo cov av noo thiab nquag tawm tsam kev loj hlob ntawm pwm? Pwm, ib qho kev nyuaj siab rau lub caij ntuj no, tsis tsuas yog cuam tshuam rau peb lub tsev tab sis kuj ua rau muaj kev phom sij rau kev noj qab haus huv, xws li teeb meem ua pa thiab ua xua. Nrog kev xaiv cov nroj tsuag zoo thiab kev saib xyuas kom zoo, koj tuaj yeem khaws cov pwm zoo thaum muaj kev zoo nkauj ntawm qhov hauv koj lub tsev.

Nrov horticulturist thiab celebrity gardener David Domoney tau qhia nws cov kev txawj ntse ntawm qhov zoo tshaj plaws "pwm buster" houseplants los txhim kho koj nyob ib puag ncig. Los ntawm kev nqus dej los ntawm lawv cov nplooj, cov nroj tsuag no nquag pab tswj cov av noo, txo qhov kev pheej hmoo ntawm pwm. Nws yog qhov xwm txheej yeej-yeej - tsis tsuas yog cov nroj tsuag no ua haujlwm zoo li huab cua dehumidifiers, tab sis lawv kuj muab cov nroj tsuag zoo nkauj los txhawb koj qhov chaw.

Lus Askiv ivy, paub txog nws cov khoom siv huab cua huv, yog qhov zoo tshaj plaws rau chav dej thiab chav ua noj uas muaj pwm pwm yuav vam meej. Nrog nws nyiam rau nruab nrab mus rau high humidity, lus Askiv ivy thrives nyob rau hauv cov chaw no, absorbing tshaj noo noo thiab txhim kho huab cua ncig. Nco ntsoov, txawm li cas los xij, hais tias lus Askiv ivy yog tshuaj lom rau cov tsiaj, yog li nws yog qhov zoo tshaj plaws los tso rau hauv lub lauj kaub los yog tawm ntawm lawv mus.

Snake nroj tsuag, touted li qhov zoo tshaj plaws houseplants rau tackling tshaj noo noo, khav lwm yam tseem ceeb kom zoo dua: lawv yuav tsum tau tsawg kawg nkaus tu. Cov nroj tsuag zoo li no tsuas yog xav tau dej ib zaug ib lub lim tiam lossis txawm tias tsis tshua muaj ntau li txhua ob lub lis piam. Tsis tas li ntawd, cov nroj tsuag nab tau paub los tawm tsam qhov cuam tshuam ntawm trichloroethylene, tshuaj lom neeg uas muaj nyob hauv cov khoom siv tu tsev. Ntau yam thiab hloov tau, lawv tuaj yeem vam khom hauv ob chav ntub thiab qhuav.

Kev thaj yeeb lilies, muaj koob npe nrov rau lawv cov paj dawb zoo nkauj thiab cov nplooj lush, tsis tsuas yog ntxiv kev zoo nkauj rau koj lub tsev tab sis kuj pab txo qis cov av noo. Kev vam meej nyob rau hauv qhov chaw sov, noo noo, kev thaj yeeb lilies txaus siab rau kev ywg dej tsis tu ncua tab sis yuav tsum tau muab tso rau ntawm qhov ncav cuag ntawm cov tsiaj vim lawv toxicity. Lawv nyiam cov av noo ua rau lawv zoo tagnrho rau thaj chaw uas muaj pwm.

Xibtes, nrog rau lawv cov qauv elegant thiab impressive huab cua-purifying muaj peev xwm, tshaj qhov kev cia siab thaum nws los txog rau kev tiv thaiv pwm. Cov nroj tsuag no, uas yuav tsum tau ywg dej ib zaug ib lim tiam lossis txhua kaum hnub, yog qhov yooj yim heev rau kev saib xyuas. Thaum lub caij ntuj no, nrhiav qhov chaw ci ntsa iab nyob ze ntawm lub qhov rais sab hnub poob lossis sab qab teb rau koj lub xib teg, vim lawv muaj kev vam meej hauv lub hnub ci tsis ncaj. Xibtes ntxiv qhov kov ntawm qhov zoo rau txhua chav thiab tuaj yeem ua qhov ntxim nyiam hloov pauv rau Christmas ntoo tom qab lub caij so.

Kev koom ua ke cov nroj tsuag no rau hauv koj lub tsev tsis yog tsuas yog txhim kho nws qhov kev pom zoo tab sis kuj tseem tiv thaiv kev phom sij ntawm pwm. Xaiv cov nroj tsuag zoo rau txhua qhov chaw thiab muab kev saib xyuas kom zoo yuav ua kom koj lub tsev tseem zoo nkauj thiab noj qab haus huv txhua xyoo.

FAQ

1. Cov nroj tsuag puas tuaj yeem tshem tawm cov pwm?

Cov nroj tsuag hauv tsev tuaj yeem txo qhov kev pheej hmoo ntawm pwm los ntawm kev nqus dej ntau dhau thiab txhim kho huab cua ncig. Txawm li cas los xij, nws tseem ceeb heev uas yuav tsum nco ntsoov tias lawv tsuas yog ib feem ntawm txoj hauv kev los tiv thaiv pwm. Kev ua pa kom raug, kev tu tsis tu ncua, thiab daws cov teeb meem hauv qab xws li xau lossis dampness yog cov kauj ruam tseem ceeb hauv kev tshem tawm cov pwm kom tiav.

2. Txhua lub tsev cog qoob loo puas tuaj yeem loj hlob hauv thaj chaw muaj av noo xws li chav dej thiab chav ua noj?

Tsis yog txhua cov nroj tsuag tuaj yeem tiv taus cov av noo siab, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv cov chaw xws li chav dej thiab chav ua noj. Txawm li cas los xij, qee cov nroj tsuag, xws li lus Askiv ivy thiab kev thaj yeeb lilies, muaj kev vam meej hauv cov cheeb tsam no thiab nquag pab txo cov av noo. Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tau xaiv cov nroj tsuag uas haum rau cov xwm txheej tshwj xeeb ntawm txhua qhov chaw hauv koj lub tsev.

3. Puas yog cov nroj tsuag hauv tsev puas muaj tshuaj lom rau cov tsiaj?

Txawm hais tias qee cov nroj tsuag hauv tsev tuaj yeem ua rau cov tsiaj nyaum, tsis yog txhua cov nroj tsuag ua rau muaj kev hem thawj. Nws yog ib qho tseem ceeb rau kev tshawb fawb thiab xaiv cov nroj tsuag tsiaj hauv tsev yog tias koj muaj cov phooj ywg furry nyob hauv tsev. Xwb, koj tuaj yeem tso cov nroj tsuag tshuaj lom tawm ntawm lawv qhov ncav cuag lossis xaiv lub lauj kaub los ua kom lawv muaj kev nyab xeeb.

4. Cov nroj tsuag puas tuaj yeem siv los hloov cov ntoo Christmas?

Yog lawm, qee cov nroj tsuag zoo li xibtes tuaj yeem yog lwm txoj hauv kev zoo rau Christmas ntoo tom qab lub caij so. Lawv qhov siab thiab elegant qauv ntxiv ib tug kov ntawm sophistication rau txhua qhov chaw. Tsuas yog nco ntsoov xaiv cov nroj tsuag uas haum koj qhov kev nyiam thiab cov teeb pom kev muaj nyob hauv koj lub tsev.