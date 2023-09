Kev Sib Koom Tes Zoo Tshaj Plaws ntawm Fortnite thiab My Hero Academia

Cov kiv cua Fortnite thiab My Hero Academia enthusiasts muaj laj thawj zoo siab vim qhov kev sib koom tes zaum kawg coj kuv tus Hero Academia cov cim rau hauv ntiaj teb ntawm Fortnite. Hauv qhov tshiab trailer, qhov kev ua si nrov sib ntaus sib tua Royale qhia tias Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima, thiab Mina Ashido tau ua lawv qhov kev tshwm sim hauv Fortnite Item Shop.

Cov cim los ntawm UA Tsev Kawm Ntawv Phaj Siab, suav nrog Shoto Todoroki nrog nws cov dej khov thiab hluav taws kub zoo, Eijiro Kirishima nrog nws cov tawv nqaij tawv, thiab Mina Ashido nrog nws lub peev xwm ua kua qaub, tau rov qab los rau lwm txoj haujlwm kev cob qhia hauv Fortnite v26.10 hloov tshiab. Cov neeg ua si tuaj yeem pib rau hauv-kev ua si quests kom tau txais XP thiab raus lawv tus kheej ntxiv hauv qhov kev paub dhau los zoo siab.

Fortnite txoj kev koom tes nrog My Hero Academia qhia txog kev siv zog txuas ntxiv ntawm Epic Games kom coj cov cim nrov los ntawm ntau tus kiv cua mus rau hauv qhov kev ua si. Qhov kev sib koom tes no tsis tsuas yog ntxiv cov cim tshiab rau qhov kev ua si, tab sis kuj qhia txog cov dab neeg tshwj xeeb thiab cov kev sib tw tshiab rau cov neeg ua si tshawb nrhiav.

Qhov kev sib koom tes no muab lub sijhawm rau cov kiv cua ntawm My Hero Academia koom nrog lawv cov cim nyiam hauv ib puag ncig kev ua si sib txawv, thaum Fortnite players tau nkag mus rau lub ntiaj teb nplua nuj ntawm My Hero Academia. Ob lub kiv cua tuaj yeem tuaj ua ke kom txaus siab rau qhov kev zoo siab thiab kev zoo siab ntawm qhov kev sib tw crossover no.

Raws li kev koom tes ntawm Fortnite thiab My Hero Academia nthuav tawm, cov kiv cua tuaj yeem xav tau ntau qhov xav tsis thoob, quests, thiab khoom plig hauv qhov kev hloov tshiab tom ntej. Nyob twj ywm mloog kom paub meej ntxiv thiab koom nrog kev taug txuj kev nyuaj raws li cov cim iconic koom nrog hauv lub ntiaj teb ntawm Fortnite.

Cov Ntsiab Lus:

- Fortnite: Kev sib ntaus sib tua nrov Royale video game tsim los ntawm Epic Games, qhov twg cov players sib ntaus sib tua los ua tus neeg kawg sawv.

- Kuv Tus Hero Academia: Ib qho nrov manga thiab anime series tsim los ntawm Kohei Horikoshi, teeb tsa hauv lub ntiaj teb uas tib neeg muaj peev xwm zoo tshaj plaws hu ua "Quirks." Zaj dab neeg ua raws li Izuku Midoriya, ib tug tub hluas tsis muaj Quirk, uas yog lub hom phiaj los ua tus phab ej.