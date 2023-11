Fortnite's Latest Update: Yuav Ua Li Cas Cia Siab Thiab Yuav Kho Cov Teeb Meem Txuas Li Cas

By

Fortnite, qhov nrov sib ntaus sib tua Royale kev ua si tsim los ntawm Epic Games, tau teem sijhawm los kho lub sijhawm teem tseg rau lub Kaum Ib Hlis 23, 2023, rau qhov kev cia siab heev v27.11 hloov tshiab. Qhov kev hloov tshiab no yuav tsum coj rov qab riam phom, khoom, thiab kev ua si los ntawm Lub Caij 9 thiab X, suav nrog Hnyav Sniper Rifle, Proximity Grenade Launcher, Storm Flip, thiab ntau dua.

Thaum lub sijhawm saib xyuas, uas tau teem sijhawm los ntawm 09: 00 txog 13: 00 UTC, kev sib tw yuav raug kaw ib ntus, thiab cov neeg ua si yuav ntsib teeb meem xws li "Fortnite servers tsis teb" cov lus yuam kev. Txhawm rau pab txo cov teeb meem no, ntawm no yog qee cov kauj ruam koj tuaj yeem ua:

1. Rov pib koj qhov kev ua si, console, lossis PC: Qee zaum, rov pib dua yooj yim tuaj yeem daws teeb meem kev sib txuas.

2. Tshawb xyuas Epic Games Server Status nplooj ntawv: Los ntawm kev mus saib nplooj ntawv Epic Games Server Status (URL: epicgames.com/status), koj tuaj yeem tshawb xyuas seb puas muaj teeb meem txuas mus ntxiv rau server.

3. Hloov DNS chaw: Kho koj qhov chaw DNS mus rau lwm tus neeg muab kev pabcuam tuaj yeem txhim kho kev sib txuas ruaj khov. Nrog koj lub cuab yeej cov ntaub ntawv lossis tshawb online rau cov lus qhia tshwj xeeb rau koj lub platform.

4. Clear console cache: Clearing cache ntawm koj lub console tuaj yeem pab daws teeb meem kev ua haujlwm. Xa mus rau koj lub console tus neeg siv phau ntawv lossis kev txhawb nqa lub vev xaib rau cov lus qhia ntawm kev tshem cov cache.

5. Disable firewalls/VPN ib ntus: Firewalls lossis VPNs tuaj yeem cuam tshuam rau qhov kev ua si sib txuas. Kev kaw lawv ib ntus tuaj yeem pab txheeb xyuas yog tias lawv ua rau muaj teeb meem.

Thaum lub sijhawm poob qis, Epic Games yuav ua qhov tseem ceeb ntawm cov ntaub ntawv hloov tshiab thiab kev saib xyuas neeg rau zaub mov kom ntseeg tau tias kev xa tawm zoo ntawm v27.11 hloov tshiab. Thaum tos cov kev pabcuam rov pib dua, nws yog qhov zoo tshaj rau kev ua siab ntev.

Txhawm rau taug qab qhov kev hloov tshiab, ua raws li Fortnite Status Twitter tuav rau lub sijhawm hloov tshiab ntawm Epic Games. Tsis tas li ntawd, Epic Games cov xwm txheej nplooj ntawv muab cov ntaub ntawv nyob rau theem ntawm kev xa tawm thaj chaw, qhia thaum twg ntau yam kev pabcuam xws li nkag mus thiab kev sib tw yog "In Progress" lossis "Resolved."

Lub sijhawm poob rau qhov kev hloov tshiab tshwj xeeb no yog kwv yees li plaub teev, txij 09:00 AM txog 01:00 PM UTC. Txawm li cas los xij, nws tseem ceeb heev uas yuav tsum nco ntsoov tias qhov kev xav tsis tau txuas ntxiv tuaj yeem tshwm sim. Nyob twj ywm rau lub official Twitter hloov tshiab los ntawm Epic Games rau cov ntaub ntawv raug tshaj plaws.

FAQ:

Q: Dab tsi yog qhov hloov tshiab v27.11 rau Fortnite?

A: Qhov hloov tshiab v27.11 rau Fortnite yog qhov kho kub uas coj rov qab cov riam phom nrov, cov khoom, thiab kev ua si los ntawm Seasons 9 thiab X.

Q: Yuav ntev npaum li cas Fortnite server tu yuav kav ntev rau kev hloov tshiab v27.11?

A: Fortnite server tu rau v27.11 hloov tshiab yuav tsum kav li plaub teev, txij 09:00 AM txog 01:00 PM UTC.

Q: Kuv tuaj yeem kho qhov "Fortnite servers tsis teb" yuam kev li cas?

A: Txhawm rau txhim kho "Fortnite servers tsis teb" qhov yuam kev, koj tuaj yeem sim rov pib koj qhov kev ua si, tshawb xyuas Epic Games Server Status nplooj ntawv, hloov DNS chaw, tshem tawm console cache, lossis ua haujlwm ib ntus firewalls / VPN.

Q: Kuv tuaj yeem tau txais qhov hloov tshiab ntawm lub sijhawm tiag tiag ntawm Fortnite kev hloov kho tshiab?

A: Koj tuaj yeem ua raws li Fortnite Status Twitter tuav rau lub sijhawm hloov tshiab ntawm Fortnite hloov tshiab kev nce qib. Epic Games cov xwm txheej nplooj ntawv tseem muab cov ntaub ntawv ntawm thaj chaw xa tawm.