Fortnite Hloov Kho 26.10: Lub Sijhawm Caij Nyoog thiab Kev Ntsuas Txog Cov Ntsiab Lus Tshiab

By

Fortnite tus tsim tawm, Epic Games, tau tshaj tawm tias qhov kev ua si yuav tsis muaj nyob rau lub sijhawm hloov tshiab 26.10. Qhov kev hloov tshiab no yuav siv tau rau ntau lub platform xws li PS5, PS4, Xbox consoles, Nintendo Hloov, Android, thiab PC. Cov neeg ua si tuaj yeem cia siab tias qhov hloov tshiab yuav muaj rau rub tawm thaum sawv ntxov lub Cuaj Hlis 12.

Nrog rau qhov hloov tshiab, cov neeg siv yuav tsum cia siab tias lub sijhawm ntawm server downtime. Qhov no txhais tau tias Fortnite yuav tsis ua haujlwm ib ntus rau ob peb teev. Rau cov ncauj lus kom ntxaws txog thaum twg koj tuaj yeem nkag mus rau hauv qhov kev ua si, ntawm no yog 26.10 server downtime teem sijhawm:

- Lub sijhawm poob yog teem rau pib thaum 4 teev sawv ntxov ET, yog li cuam tshuam kev sib tw ua ntej luv luv.

- Rau UK cov kiv cua, tag nrho lub sijhawm offline yuav pib thaum 9 AM BST thaum kev sib tw yuav raug kaw thaum 8.30 AM BST.

Thaum Epic Games tsis tau hais meej meej thaum lub sijhawm poob yuav xaus, kev saib xyuas feem ntau yuav siv li ob peb teev. Yog li ntawd, Fortnite yuav tsum rov qab online los ntawm 11 AM BST ntawm qhov tseeb.

Cov ntawv tshaj tawm ntawm qhov hloov tshiab no tau ua rau muaj kev cia siab ntawm cov neeg nyiam txog dab tsi cov ntsiab lus tshiab yuav suav nrog hauv kev hloov tshiab 26.10. Qee tus kiv cua xav tias, nrog rau kev nkag mus sai sai ntawm Mortal Kombat 1, Sub Zero los ntawm franchise tuaj yeem dhau los ua tus ua yeeb yam hauv Fortnite.

Tsis tas li ntawd, Epic Games cia siab tias yuav nthuav tawm cov khoom tshiab lossis riam phom, nrog rau Lub Yim Hli tshiab. Lub khw yuav tau txais cov tawv nqaij tshiab rau cov neeg ua si kom tau txais thiab txhim kho lawv cov kev paub txog kev ua si.

Nrog rau cov kev ntxiv tshiab no, Epic Games yuav daws cov kab mob uas muaj ntau thiab cov kev ua si tsis zoo txij thaum pib lub caij tshiab, ntxiv polishing qhov kev ua si kom muaj kev lom zem zoo.

Source: Epic Games Tshaj Tawm Twitter