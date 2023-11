EVE Online: Tshaj Tawm Vanguard Alpha Test

By

CCP Games nyuam qhuav tshaj tawm qhov kev cia siab alpha xeem rau EVE Online: Vanguard, nws yuav los tom ntej tus neeg tua neeg teeb tsa hauv EVE Universe. Qhov kev sim no yuav muab sijhawm rau cov neeg ua si kom tau txais lawv txhais tes ntawm qhov kev ua si ua ntej xyoo kawg.

Teem sijhawm los khiav txij lub Kaum Ob Hlis 7 txog Lub Kaum Ob Hlis 11, qhov kev sim alpha no, hu ua First Strike, lub hom phiaj los sau cov ntaub ntawv tseem ceeb rau CCP Games hauv kev tsim kom muaj kev koom nrog FPS thiab txhawb nws yav tom ntej. Tsis tas li ntawd, qhov kev sim yuav muaj kev cuam tshuam ncaj qha rau EVE ntug nws tus kheej.

Thaum lub sijhawm xeem, cov neeg ua si yuav muaj sijhawm los tshawb txog New Eden los ntawm qhov kev xav tshiab tag nrho, vim lawv koom nrog kev sib ntaus sib tua hauv av hauv cov txheej txheem Pirate Insurgency tshiab. Cov yeeb yam no tau qhia nrog qhov kev nthuav dav Havoc tsis ntev los no thiab cog lus tias yuav coj lub zog tshiab rau kev ua si.

Kev koom tes hauv qhov kev xeem alpha yog qhib rau txhua tus neeg siv Omega, uas txhais tau hais tias tsis muaj kev yuav khoom ntxiv uas tsim nyog tshaj li qhov kev tso npe EVE. Rau cov neeg uas xav koom nrog qhov kev xeem, Vanguard yuav nkag tau yooj yim los ntawm EVE Online launcher.

Txhawm rau kawm paub ntau ntxiv txog kev xeem alpha thiab sau npe rau Omega subscription, players tuaj yeem mus saib ntawm EVE Vanguard lub vev xaib official. Tsis txhob hnov ​​​​qab txog lub sijhawm zoo siab no los ua ib tus thawj coj los ua lub ntiaj teb immersion ntawm EVE Online: Vanguard.

FAQ

Q: EVE Online: Vanguard yog dab tsi?

EVE Online: Vanguard yog qhov yuav los tom ntej FPS module teeb tsa hauv EVE Universe, nthuav dav kev paub txog kev ua si ntawm MMO nrov, EVE Online.

Q: Thaum twg yog qhov kev xeem alpha rau EVE Online: Vanguard?

Qhov kev xeem alpha, lub npe hu ua First Strike, tshwm sim txij lub Kaum Ob Hlis 7 txog rau Lub Kaum Ob Hlis 11th.

Q: Leej twg tuaj yeem koom rau hauv qhov kev xeem alpha?

Qhov kev xeem alpha yog qhib rau txhua tus neeg siv Omega ntawm EVE Online.

Q: Kuv tuaj yeem koom nrog qhov kev xeem alpha li cas?

Txhawm rau koom nrog kev xeem alpha, cov neeg ua si yuav tsum muaj Omega subscription thiab nkag mus rau Vanguard los ntawm EVE Online launcher.

Q: Qhov kev ntsuam xyuas alpha yuav cuam tshuam li cas rau ntawm EVE ntug?

Qhov kev sim alpha yuav tsis tsuas yog muab cov ntaub ntawv tseem ceeb rau kev tsim FPS tab sis tseem cuam tshuam rau cov ntaub ntawm New Eden, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv cov txheej txheem Pirate Insurgency tshiab.