Érudit: Txhawb nqa kev tshawb fawb Fabkis-Language thiab qhib nkag

By

Qhov pib ntawm Érudit tau tshwm sim los ntawm kev tshawb fawb los ntawm Guylaine Beaudry, tus tub kawm tiav hauv cov ntaub ntawv tshawb fawb ntawm University of Montreal. Paub txog qhov tsis muaj chaw taws teeb nkag mus rau Quebeccois cov ntawv xov xwm tshawb fawb, Beaudry txoj kev siv zog tau yug los rau Érudit - ib qho kev tsim kho vaj tse uas tau hloov mus rau hauv lub zog tshawb fawb. Tanja Niemann, tus thawj coj ntawm Érudit, piav qhia nws tias "tsis yog ib txoj haujlwm ntawm kev tsim khoom, tab sis yog ib qho kev tshawb fawb tseem ceeb."

Keeb kwm yog lub platform rau tsib phau ntawv xov xwm los ntawm University of Montreal Press, Érudit tau los ntev los ntawm nws qhov pib. Nws tsom mus dhau tsuas yog ua cov ntawv muaj nyob hauv online; Nws xyuas kom meej tias cov hom ntawv tau txheeb xyuas thiab nyeem tau thoob plaws ntau yam khoom siv. Niemann hais tias "Peb xav tias npaj rau yav tom ntej, tau tsim lub hauv paus ruaj khov thiab pom meej meej hauv 25 xyoo dhau los," Niemann hais.

Tsav los ntawm kev txaus siab rau nws cov kev pabcuam, Érudit nthuav dav nws txoj kev los ntawm kev koom tes nrog lwm cov ntawv xov xwm thiab tsev kawm qib siab. Hauv xyoo 2004, lub koom haum tau tsim los ntawm University of Montreal, Laval University, thiab University of Quebec hauv Montreal los txhawb kev tsim cov ntawv tshawb fawb Quebecois. Tau ntau xyoo, Érudit tau txuas ntxiv mus ntxiv, nrog rau kev tshaj tawm thib plaub hauv xyoo 2017. "Raws li kev hloov pauv hauv ib puag ncig, peb yuav tsum txhim kho kom zoo dua rau kev txheeb xyuas thiab nkag mus tau zoo," sau tseg Gwendal Henry, tus kws pab tswv yim kev sib txuas lus ntawm Érudit. Txhua xyoo, 10,000 cov ntawv tshiab thiab cov ntaub ntawv keeb kwm tau ntxiv rau Érudit cov ntawv sau.

Pom zoo tias yog ib qho ntawm Canadian infrastructures loj los ntawm Canadian Foundation for Innovation, Érudit tuav txoj haujlwm tseem ceeb hauv kev tshawb fawb txog tib neeg. Niemann piav qhia tias "Tshaj ntawv dhau los ua ib yam khoom ntawm kev tshawb fawb hauv tib neeg," piav qhia. Ua ke nrog nws cov neeg koom tes, Érudit tau tsim ib qho kev siv cov ntawv sau tau siv tau los ntawm Calcul Québec.

### FAQ

**Erudit yog dab tsi?**

Érudit yog ib qho kev tshawb fawb kev lag luam uas muab kev nkag mus rau tej thaj chaw deb rau Quebecois cov ntawv xov xwm tshawb fawb. Nws tau hloov zuj zus mus rau hauv lub platform tseem ceeb rau kev tshawb fawb lus Fab Kis hauv Canada, nrog rau kev sau ntau ntawm cov ntawv thiab cov ntaub ntawv keeb kwm.

**Erudit txhawb kev tshawb fawb li cas?**

Érudit tsis tsuas yog ua rau cov ntawv tshawb fawb nkag mus tau tab sis kuj ua kom lawv cov hom ntawv tuaj yeem ntsuas tau thiab nyeem tau thoob plaws cov khoom siv sib txawv. Lub platform txuas ntxiv txhim kho nws cov peev txheej thev naus laus zis los txhim kho kev xa mus thiab kev nkag tau yooj yim.

**Erudit pab txhawb rau zej zog kev tshawb fawb li cas?**

Érudit ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev ruaj khov thiab ua rau muaj kev ua haujlwm ntawm cov ntawv xov xwm me me, ywj pheej hauv zej zog hais lus Fab Kis. Nws kev koom tes nrog cov tsev qiv ntawv hauv tsev kawm ntawv thiab lwm cov neeg muaj feem cuam tshuam pab tswj qhov tseem ceeb ntawm cov phau ntawv no.

**Erudit ua li cas kom qhib nkag tau?**

Kwv yees li ntawm 97% ntawm cov ntawv sau rau ntawm Érudit tuaj yeem nkag mus tau dawb. Qhov seem 3% xav tau kev tso npe hauv tsev qiv ntawv, ua kom cov nyiaj rov qab los txhawb nqa cov ntawv sau nqi ua haujlwm.

** Lub neej yav tom ntej ntawm Érudit yog dab tsi?**

Érudit lub hom phiaj nthuav dav nws cov kev cuam tshuam dhau ntawm thaj av Quebec thiab dhau los ua lub teb chaws platform rau tib neeg thiab kev tshawb fawb txog kev sib raug zoo hauv tebchaws Canada. Nws nrhiav kev ntxiv dag zog rau kev ywj pheej qhib kev tshaj tawm los ntawm kev sib koom ua ke kev pib zoo ib yam li nws tus kheej.

## Xaus

Tshaj li 25 xyoo dhau los, Érudit tau hloov pauv mus rau qhov chaw tshawb fawb tseem ceeb, txhawb nqa kev tshawb fawb lus Fab Kis thiab txhawb kev qhib nkag. Los ntawm kev muab cov ntsiab lus txhim khu kev qha thiab siv tau yooj yim, Érudit nthuav dav qhov pom thiab cuam tshuam ntawm Quebecois cov ntawv xov xwm tshawb fawb thoob ntiaj teb. Nrog rau kev cog lus tsis txaus ntseeg los txhawb cov ntawv xov xwm hauv zos thiab cov zej zog, Érudit siv zog los xyuas kom meej tias cov nyiaj txiag pej xeem tau txais txiaj ntsig zoo rau pawg neeg sau xov xwm rau lawv cov txiaj ntsig zoo, txhawb kev tsim cov kev tshawb fawb zoo.