Cov ntsiab lus nyob rau hauv tib kab ntawm Lub Sijhawm Table Muaj?

Title: Kev Tshawb Fawb Cov Kev Sib Txuas Zoo Tshaj Plaws Ntawm Cov Ntsiab Lus Hauv Ib Qho ntawm Lub Sij Hawm Lub Sij Hawm

Introduction:

Lub sij hawm lub sij hawm yog ib qho cuab yeej zoo kawg nkaus uas npaj lub tsev thaiv cov teeb meem, hu ua cov ntsiab lus, raws li lawv cov qauv atomic thiab cov khoom. Ib qho tseem ceeb ntawm qhov kev npaj no yog qhov muaj kab, lossis pawg, uas muaj cov ntsiab lus uas muaj cov yam ntxwv zoo sib xws. Nyob rau hauv tsab xov xwm no, peb yuav delve rau hauv lub ntiaj teb no ntxim nyiam ntawm cov ntsiab lus nyob rau hauv tib kem ntawm lub sij hawm lub rooj, uncovering tus qauv, tiam sis, thiab kev sib txuas uas muaj nyob rau ntawm lawv.

Nkag siab Lub Sijhawm Table:

Ua ntej peb pib ntawm peb txoj kev tshawb nrhiav, cia peb tsim kom muaj kev nkag siab yooj yim ntawm lub rooj sib tham. Lub rooj muab faib ua ntu (kab) thiab pawg (kem). Cov ntsiab lus nyob rau hauv tib pab pawg muaj cov tshuaj zoo sib xws vim lawv cov khoom siv hluav taws xob sib koom. Lub sij hawm lub sij hawm yog ib qho pov thawj rau qhov kev txiav txim zoo kawg thiab kev kwv yees pom nyob hauv lub ntiaj teb ntuj.

Qauv thiab trends:

Cov ntsiab lus nyob rau hauv tib kem ntawm lub sij hawm lub sij hawm, tseem hu ua ib tsev neeg los yog ib pab pawg neeg, qhia striking zoo sib xws nyob rau hauv lawv cov cwj pwm tshuaj. Qhov zoo sib xws no tshwm sim los ntawm qhov tseeb tias cov ntsiab lus hauv tib pab pawg muaj tib tus naj npawb ntawm valence electrons, uas yog lub luag haujlwm rau lub luag haujlwm ntawm cov khoom muaj peev xwm thiab kev sib koom ua ke.

1. Cov tshuaj tiv thaiv zoo ib yam:

Cov ntsiab lus nyob rau hauv tib kem feem ntau muaj cov tshuaj tiv thaiv zoo sib xws. Piv txwv li, Pawg 1 cov ntsiab lus, hu ua alkali hlau, yooj yim poob lawv ib leeg valence electron los tsim cov ions zoo. Cov yam ntxwv no ua rau lawv muaj zog heev thiab nquag tsim cov tebchaw nrog cov ntsiab lus los ntawm Pawg 17, hu ua halogens, uas nkag siab txais cov khoom siv hluav taws xob los tsim cov ions tsis zoo.

2. Kev hloov pauv me ntsis hauv cov khoom:

Thaum peb txav mus rau ib pab pawg, cov ntsiab lus pom qhov hloov pauv hloov pauv hauv lawv lub cev thiab tshuaj lom neeg. Qhov kev sib txawv no feem ntau yog los ntawm kev nce tus naj npawb ntawm cov hluav taws xob hluav taws xob, uas tiv thaiv cov hluav taws xob sab nraud los ntawm cov txiaj ntsig zoo. Yog li ntawd, lub atomic radius nce, thaum lub zog ionization (lub zog yuav tsum tau tshem tawm ib qho hluav taws xob) txo qis hauv pab pawg.

3. Zoo sib xws Oxidation States:

Cov ntsiab lus nyob rau hauv tib pab pawg feem ntau qhia cov xeev oxidation zoo sib xws, qhia txog cov xov tooj ntawm cov electrons ib qho atom nce, poob, los yog sib koom thaum muaj tshuaj tiv thaiv. Piv txwv li, Pawg 14 cov ntsiab lus, xws li carbon thiab silicon, feem ntau nthuav tawm oxidation xeev ntawm +4 lossis -4.

Cov lus nug:

Q1. Vim li cas cov ntsiab lus hauv tib kem muaj cov khoom zoo sib xws?

A1. Cov ntsiab lus nyob rau hauv tib kem muaj cov khoom zoo sib xws vim tias lawv muaj tib tus naj npawb ntawm cov hluav taws xob valence, uas tswj hwm ib qho kev cuam tshuam thiab kev sib raug zoo.

Q2. Puas muaj kev zam rau cov qauv uas tau pom nyob hauv pawg?

A2. Thaum cov ntsiab lus nyob rau hauv tib pab pawg feem ntau pom cov khoom zoo sib xws, tuaj yeem muaj kev zam vim yog yam xws li kev teeb tsa hluav taws xob thiab cov qauv atomic. Piv txwv li, cov pa oxygen (Pawg 16) coj txawv ntawm leej faj (tseem yog Pawg 16) vim nws qhov me me atomic loj.

Q3. Muaj pes tsawg pawg nyob rau hauv lub sij hawm?

A3. Cov lus niaj hnub niaj hnub muaj 18 pawg, txhua tus cim los ntawm tus lej thiab ib tsab ntawv (xws li Pab Pawg 1A, Pab Pawg 2B).

xaus:

Tshawb nrhiav cov ntsiab lus nyob rau hauv tib kem ntawm lub sij hawm lub rooj nthuav tawm lub ntiaj teb ntxim nyiam ntawm cov qauv, tiam sis, thiab kev sib txuas. Cov ntsiab lus no qhia cov tshuaj tiv thaiv zoo sib xws, nthuav tawm cov kev hloov pauv hloov zuj zus hauv cov khoom, thiab feem ntau muaj cov tshuaj oxidation zoo sib xws. Kev nkag siab txog cov kev sib raug zoo no tsis tsuas yog txhim kho peb txoj kev paub txog cov ntsiab lus tab sis kuj tseem pab rau kev kwv yees lawv tus cwj pwm thiab kev siv hauv ntau yam kev tshawb fawb thiab thev naus laus zis.