SRAM Tshaj Tawm Tshiab Shock Eyelet Mounts nrog Elastomers

SRAM, tus neeg ua si tseem ceeb hauv kev lag luam tsheb kauj vab, tsis ntev los no tau ua ntaub ntawv patent rau qhov kev poob siab eyelet mount tsim. Cov ntaub ntawv patent piav qhia txog kev siv cov elastomers, los yog cov roj hmab springs, muab tso rau ntawm qhov poob siab thiab cov ncej. Qhov kev tsim kho tshiab no yog txhawm rau daws cov teeb meem uas tau ntsib los ntawm roob tsheb kauj vab ncua kev kawm hauv kev ua haujlwm zoo nqus cov kev vibration me me los ntawm qhov chaw tsis sib xws.

Cov tiam tam sim no ntawm roob tsheb kauj vab rab rawg, xws li cov los ntawm RockShox, twb tau siv elastomers hu ua ButterCups kom nqus tau cov kev vibrations siab. Cov kev vibrations no yuav tsis tsim kom muaj zog txaus los qhib qhov kev ncua kev sib txhuam zoo li qub, ua rau muaj kev cuam tshuam tsis zoo rau kev hloov pauv hloov pauv hauv av quab yuam. Qhov no tuaj yeem ua rau cov neeg caij tsheb qaug zog thiab mob pob qij txha.

Cov tshiab elastomers tau thov nyob rau hauv lub shock eyelet mounts muaj ntau yam zoo. Lawv tsis tsuas yog hais txog kev vibrations uas huab cua shocks tawm tsam kom nqus tau tab sis kuj pab kom lub ncua kev kawm ntawv kom compress me ntsis ua ntej tom qab tsoo pob. Cov lus teb thaum ntxov no cuam tshuam rau tag nrho kev nplij siab thiab tuav rau cov neeg caij tsheb.

Tsis zoo li ButterCups siv nyob rau hauv rab rawg ncua kev kawm ntawv, cov tshiab shocks elastomers ua hauj lwm nrog rau tag nrho cov shocks, tsis yog lub caij nplooj ntoos hlav cua xwb. Qhov no txhais tau hais tias tsuas yog qhov kev sib txhuam tsawg kawg nkaus hauv qhov txuas txuas yuav tsum tau kov yeej rau cov elastomers los koom. Tsis tas li ntawd, raws li lub log rear txav peb millimeters rau txhua millimeter qhov poob siab compresses, cov nyhuv ntawm elastomers yog amplified. Qhov kev tsim no muaj peev xwm tso cai rau txog li 12 hli ntawm kev txav ntawm lub qag nram qab.

Lub elastomer mounts tuaj yeem haum rau qhov kawg ntawm kev poob siab thiab tuaj yeem hloov kho raws li kev nyiam ntawm cov neeg caij tsheb. Swapping elastomers ntawm qhov sib txawv hardness yuav yooj yim heev, tso cai rau cov neeg siv los kho cov yam ntxwv ntawm kev ncua raws li lawv qhov hnyav lossis nyiam.

Txawm hais tias nws tseem tsis tau paub meej tias qhov kev tsim no tuaj yeem hloov kho rau qhov kev poob siab uas twb muaj lawm, nws muaj peev xwm hais tias cov elastomer thav duab tuaj yeem txuas rau cov qhov muag poob siab uas twb muaj lawm. Txawm li cas los xij, vim qhov ntev thiab kev mus los ntawm kev poob siab, kev sib raug zoo nrog txhua lub tsheb kauj vab yuav raug txwv.

Txawm hais tias cov shocks eyelet mounts nrog elastomers tseem nyob rau hauv patent theem thiab tej zaum yuav tsis pom ntau lawm, peb yuav khaws ib lub qhov muag rau ib qho kev txhim kho ntxiv nyob rau hauv no lub tswv yim tshiab. Cov txiaj ntsig zoo uas nws muaj nyob rau hauv kev txhim kho roob tsheb kauj vab ncua kev kawm tau yeej tau txais kev nyiam ntawm kev lag luam.

Qhov chaw:

-Bikerumor