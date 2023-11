Dying Light 2 Nyob twj ywm tib neeg koom tes nrog rau kev hwm rau Epic Crossover Event

Hauv kev sib koom tes zoo siab uas paub tseeb tias yuav ua rau cov neeg nyiam ua si txhua qhov chaw, qhib ntiaj teb co-op zombie parkour game Dying Light 2 Stay Human tau koom tes nrog cov npe nrov ua yeeb yam rau Honour. Qhov kev sib koom tes no qhia txog qhov kev tshwm sim zoo sib xws uas muab cov neeg ua si tshwj xeeb kev ua si zoo li tsis tau ua dhau los.

Thaum lub sijhawm ob lub lis piam no, cov neeg ua si ntawm Dying Light 2 Stay Human yuav ntsib cov tub rog loj heev los ntawm Rau Honour, suav nrog Kensei, Wardens, thiab Berserkers. Koom nrog kev sib ntaus sib tua hnyav thiab kov yeej cov neeg sib ntaus sib tua no yuav qhib cov khoom plig zoo siab uas tuaj yeem txhim kho koj qhov kev ua si. Npaj koj tus kheej rau epic loot xws li Berserker's Hand Ax riam phom thiab daim ntawv qhia, cov khaub ncaws zoo nkauj Berserker, thiab txawm tias Viking Faction Paraglider. Cov khoom tshwj xeeb no yuav tsum tsis txhob nco.

Txawm hais tias koj yog tus kiv cua ntawm Dying Light 2 Stay Human lossis ib tus neeg ua si siab ntawm For Honour, qhov kev sib tw no muaj lub sijhawm zoo tshaj plaws los nthuav koj cov kev ua si horizons. Raus koj tus kheej nyob rau hauv lub ntiaj teb no ntawm parkour-infused zombie ciaj sia taus thaum noj nyob rau hauv lub iconic warriors los ntawm lub acclaimed kev ua si.

The Dying Light 2 Stay Human X For Honour crossover event is live now and will be available until December 5 for PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, thiab PC. Tsis txhob plam koj lub sijhawm los koom nrog kev taug txuj kev nyuaj thiab qhib cov khoom plig tshwj xeeb uas yuav ua rau koj qhov kev paub txog kev ua si.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

1. Kuv puas tuaj yeem koom nrog Dying Light 2 Stay Human X For Honour crossover kev tshwm sim ntawm ib lub platform?

Yog lawm, qhov kev tshwm sim muaj rau PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, thiab PC players.

2. Kuv tuaj yeem tau txais txiaj ntsig dab tsi los ntawm kev kov yeej cov tub rog los ntawm Kev Honour?

Los ntawm kev kov yeej Kensei, Wardens, thiab Berserkers, cov neeg ua si tuaj yeem qhib qhov khoom plig zoo siab xws li Berserker's Hand Ax riam phom thiab daim phiaj xwm, Berserker Outfit, Viking Faction Paraglider, thiab ntau dua.

3. Thaum twg qhov kev tshwm sim crossover xaus?

The Dying Light 2 Stay Human X For Honour crossover kev tshwm sim yuav khiav mus txog rau lub Kaum Ob Hlis 5, muab sijhawm txaus rau cov neeg koom nrog thiab tau txais txiaj ntsig tshwj xeeb.