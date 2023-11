Tshawb nrhiav cov pa roj qeeb qeeb hauv Dwarf Galaxies: Lub Ntsiab rau Kev Nkag Siab Hnub Qub Tsim

By

Astronomers ntawm University of Michigan tau ua qhov kev tshawb pom zoo txog kev tsim lub hnub qub nyob rau hauv dwarf galaxies. Contrary to popular kev ntseeg, cov compact galaxies nrog tsawg hnub qub yeej muaj cov cheeb tsam loj ntawm lub hnub qub factories thiab ntau dua cov hnub qub tsim piv rau loj galaxies. Qhov tshwm sim no, raws li kev tshawb fawb coj los ntawm Michelle Jecmen thiab Sally Oey, tau txuas rau 10 lab-xyoo qeeb hauv tshuab tawm cov pa uas muaj nyob rau hauv ib puag ncig ntawm cov dwarf galaxies.

Nyob rau hauv ntau lub galaxies hloov zuj zus, xws li peb txoj kev Milky Way, cov hnub qub loj heev yuav tawg li supernovae, tsim ib qho kev sib sau ua ke uas tawm roj thiab hmoov av tawm ntawm lub galaxy. Qhov no superwind tso ib tug nres rau lub hnub qub tsim. Txawm li cas los xij, hauv cov galaxies uas tsis muaj kuab paug tsawg, cov hnub qub loj heev tawg mus rau hauv qhov dub es tsis txhob tawg, ua rau khaws cov pa roj thiab hmoov av hauv thaj chaw tsim lub hnub qub. Qhov kev ncua sij hawm ntawm cov roj cua no tso cai rau lub sijhawm ntev ntawm kev tsim lub hnub qub thiab ntau dua ntawm coalescence.

Txoj kev tshawb nrhiav qhov kev tshawb pom tsis yog tsuas yog tso lub teeb ntawm lub hnub qub tsim muaj zog hauv dwarf galaxies tab sis kuj muaj qhov cuam tshuam loj rau kev nkag siab lub ntiaj teb thaum ntxov. Lub sijhawm 10-million-xyoo no ntawm kev ncua sijhawm roj cua muab rau cov kws tshawb fawb nrog lub sijhawm tshwj xeeb los saib cov xwm txheej zoo ib yam li lub hnub kaj ntug, ib lub sijhawm tom qab lub Big Bang. Nyob rau hauv cov pristine dwarf galaxies, lub clumping ntawm cov roj tsim qhov khoob los ntawm qhov uas ultraviolet (UV) hluav taws xob tuaj yeem khiav tawm, txheej txheem zoo ib yam li qhov tshwm sim thaum kaj ntug cosmic.

Kev soj ntsuam qis-metallicity dwarf galaxies nrog ntau tshaj UV hluav taws xob tso cai rau cov kws tshawb fawb pom yav dhau los thiab tau txais kev nkag siab txog cov theem pib ntawm lub ntiaj teb. Qhov kev tshawb fawb no tseem muaj qhov cuam tshuam rau kev kawm galaxies uas tam sim no tau pom thaum kaj ntug los ntawm James Webb Space Telescope.

Pab neeg tshawb nrhiav tau txais kev txhawb nqa los ntawm astrophysical imagery tau los ntawm Hubble Space Telescope. Siv cov txheej txheem lim dej tshiab uas tau ntes lub teeb ntawm triply ionized carbon, cov kws tshawb fawb pom cov pov thawj kev soj ntsuam uas txhawb nqa lawv cov kev xav hauv lub dwarf galaxy uas nyob ze hu ua Mrk 71. Lub xub ntiag ntawm diffuse glow ntawm ionized carbon qhia tau hais tias lub zog nyob rau hauv cheeb tsam tau tawg tawm mus. , tiv thaiv kev tsim ntawm superwind.

Cov kev tshawb pom no muab qhov kev xav tshiab ntawm lub hnub qub tsim nyob rau hauv dwarf galaxies, hais txog qhov tseem ceeb ntawm cov pa roj tawm qeeb hauv kev ua kom ntev ntev ntawm kev tsim lub hnub qub. Kev nkag siab txog cov txheej txheem no pab txhawb rau peb txoj kev paub dav dav ntawm lub ntiaj teb lub hauv paus chiv keeb thiab tuaj yeem pab qhib qhov tsis meej ntawm lub ntiaj teb kaj ntug.

FAQ

1. Dab tsi yog cov galaxies dwarf?

Dwarf galaxies yog cov galaxies me uas muaj cov hnub qub tsawg dua piv rau lawv cov khoom loj dua. Lawv tuaj nyob rau hauv ntau yam duab, xws li tsis xwm yeem, elliptical, thiab kauv.

2. Yuav ua li cas tsawg evolved galaxies dwarf galaxies muaj loj dua lub hnub qub tsim cheeb tsam?

Nyob rau hauv cov dwarf galaxies hloov zuj zus, 10-million-xyoo qeeb hauv tshuab tawm roj tso cai rau lub hnub qub tsim cov cheeb tsam khaws lawv cov roj thiab hmoov av. Lub sijhawm ntev ntawm kev khaws cia roj no ua rau muaj tus nqi siab dua ntawm lub hnub qub tsim.

3. Dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm UV hluav taws xob hauv qhov kev tshawb fawb no?

Ultraviolet (UV) hluav taws xob ionizes hydrogen, ib txheej txheem uas kuj tshwm sim tom qab lub Big Bang. Los ntawm kev kawm qis-metallicity dwarf galaxies nrog ntau tshaj UV hluav taws xob, cov kws tshawb fawb tuaj yeem tau txais kev nkag siab rau lub hnub ci cosmic thiab lub ntiaj teb thaum ntxov.

4. Pab pawg saib xyuas tau zoo li cas los ntawm Hubble Space Telescope?

Cov kws tshawb fawb tau siv cov txheej txheem lim dej tshiab nrog Hubble Space Telescope los ntes lub teeb ntawm triply ionized carbon. Cov txheej txheem no tau muab pov thawj kev soj ntsuam los txhawb lawv qhov kev xav hauv lub ntiaj teb dwarf galaxy, Mrk 71.

[Source: University of Michigan] (http://umich.edu)