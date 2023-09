Duolingo rau Launch Gamified Music Education Platform

By

Duolingo, lub platform kawm lus nrov, tab tom nthuav dav nws cov kev pabcuam suav nrog kev kawm suab paj nruag. Lub tuam txhab, paub txog nws cov lus txhawb nqa me me, tab tom tsim ib pob tshiab hu ua Duolingo Music. Cov pob no yuav tsum tau tshaj tawm nrog ntau dua 200 "kev lom zem thiab cov suab paj nruag" hauv nws lub tsev qiv ntawv kawm, nrog rau kev sib tham sib tham thiab cov lus qhia tsim los qhia cov tub ntxhais kawm nyeem ntawv sau ntawv, ntaus nkauj yooj yim, thiab dhia mus rau hauv kev xav suab paj nruag.

Zoo li nws lub platform hais lus, Duolingo Music yuav ua raws li cov qauv kev kawm gamified. Cov tub ntxhais kawm yuav raug coj los ntawm cov yeeb yaj kiab ua yeeb yam los ntawm cov kev sib tw xws li kev sau ntawv sib tw thiab "sau qhov tsis muaj" kev ua si ntawm cov qhab nia suab paj nruag. Lawv yuav tau txais cov ntsiab lus kev ua si thiab sib tw ntawm cov thawj coj pawg thawj coj los txhawb lawv txoj kev kawm ntxiv. Cov ntaub ntawv qhia suab paj nruag tshiab yuav nthuav tawm ntau yam ntxiv ntawm Duocon lub rooj sib tham thaum Lub Kaum Hli 11.

Duolingo's Director of Engineering, New Subjects, Vanessa Jameson, tau hais tias lub tuam txhab lub luag haujlwm yog ua kom muaj kev kawm zoo tshaj plaws thoob plaws ntiaj teb. Los ntawm kev muab kev kawm suab paj nruag dawb hauv Duolingo cov yeeb yam ua si thiab txhawb nqa, lawv lub hom phiaj ua kom kawm paub cov ntsiab lus ntawm cov suab paj nruag siv tau rau txhua tus.

Duolingo yav dhau los tau nthuav dav dhau ntawm kev kawm lus los ntawm kev ntxiv pob lej lej rau cov menyuam yaus thiab kev cob qhia hlwb rau cov laus. Nrog rau qhov sib ntxiv ntawm Duolingo Music, lub platform txuas ntxiv nws lub luag haujlwm los muab ntau txoj hauv kev kawm rau ntau tus neeg kawm.

Qhov chaw:

- Duolingo