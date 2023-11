Cov tshuaj tiv thaiv kab mob shingles puas txwv koj tsis txhob kis tus kab mob shingles?

Cov tshuaj tiv thaiv kab mob Shingles puas txwv koj tsis txhob kis kab mob?

Shingles, tseem hu ua herpes zoster, yog ib qho mob kis kab mob uas tshwm sim los ntawm tus kab mob varicella-zoster, tib tus kab mob uas ua rau mob khaub thuas. Nws feem ntau cuam tshuam rau cov neeg laus thiab cov neeg uas muaj lub cev tsis muaj zog. Qhov xwm zoo yog tias muaj cov tshuaj tiv thaiv kab mob tiv thaiv kab mob, tab sis nws puas tau lees tias muaj kev tiv thaiv tiav? Wb delve rau lo lus nug no thiab tshawb nrhiav qhov tseeb.

Cov tshuaj tiv thaiv kab mob shingles, hu ua Zostavax, tau siv dav txij li nws tau pom zoo los ntawm Food and Drug Administration (FDA) hauv xyoo 2006. Txawm li cas los xij, xyoo 2017, cov tshuaj tiv thaiv zoo dua hu ua Shingrix tau qhia, uas tam sim no yog qhov kev xaiv zoo tshaj rau kev tiv thaiv kab mob. . Ob qho tshuaj tiv thaiv ua haujlwm los ntawm kev txhawb lub cev tiv thaiv kab mob teb rau tus kab mob varicella-zoster.

Thaum cov tshuaj tiv thaiv kab mob shingles txo qis kev pheej hmoo ntawm kev tsim mob shingles, nws tsis muaj kev tiv thaiv tag nrho. Raws li Lub Chaw Tiv Thaiv thiab Tiv Thaiv Kab Mob (CDC), cov tshuaj tiv thaiv Shingrix yog kwv yees li 90% zoo tiv thaiv kab mob. Qhov no txhais tau hais tias txawm tias koj tau txhaj tshuaj tiv thaiv, tseem muaj feem me me uas koj tuaj yeem tsim tus kab mob. Txawm li cas los xij, yog tias koj tau txais tus mob shingles tom qab txhaj tshuaj tiv thaiv, cov tsos mob feem ntau mob me dua thiab lub sijhawm ntawm tus mob luv dua.

FAQ:

Q: Leej twg yuav tsum tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob shingles?

A: CDC xav kom cov neeg laus hnub nyoog 50 xyoo thiab laus dua tau txais cov tshuaj tiv thaiv Shingrix, tsis hais seb lawv puas tau mob shingles ua ntej lossis tau txais cov tshuaj tiv thaiv yav dhau los, Zostavax.

Q: Yuav tsum tau txhaj tshuaj tiv thaiv ntau npaum li cas?

A: Cov tshuaj tiv thaiv Shingrix yog siv ob zaug, nrog rau koob thib ob muab 2 mus rau 6 lub hlis tom qab thawj koob tshuaj.

Q: Puas muaj kev phiv tshuaj?

A: Zoo li txhua yam tshuaj tiv thaiv, cov tshuaj tiv thaiv kab mob shingles tuaj yeem ua rau muaj kev phiv, nrog rau mob ntawm qhov chaw txhaj tshuaj, mob nqaij, qaug zog, thiab mob taub hau. Cov kev mob tshwm sim no feem ntau yog me me thiab ib ntus.

Hauv kev xaus, thaum cov tshuaj tiv thaiv kab mob shingles tsis tuaj yeem lav tag nrho kev tiv thaiv kab mob shingles, nws muaj txiaj ntsig zoo hauv kev txo qis kev pheej hmoo ntawm kev kis tus kab mob. Kev txhaj tshuaj tiv thaiv tau pom zoo rau cov tib neeg hnub nyoog 50 thiab laus dua kom txo qis qhov hnyav thiab ntev ntawm cov tsos mob ntawm tus mob shingles. Tham nrog koj tus kws kho mob kom txiav txim siab seb cov tshuaj tiv thaiv kab mob shingles puas yog rau koj.