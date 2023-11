By

Puas yog iPhone muaj tus thawj tswj app?

Nyob rau hauv lub ntiaj teb niaj hnub hloov zuj zus ntawm cov xov tooj ntawm tes, iPhone tau tsis ntseeg tau tsim nws tus kheej los ua tus thawj coj ntawm kev tsim, kev ua haujlwm, thiab kev paub siv. Nrog nws cov sleek interface thiab seamless kev ua tau zoo, nws tsis xav tsis thoob tias ntau lab tus tib neeg thoob plaws ntiaj teb xaiv lub iPhone raws li lawv nyiam ntaus ntawv. Txawm li cas los xij, ib lo lus nug uas feem ntau tshwm sim ntawm cov neeg siv iPhone yog seb lub cuab yeej puas muaj tus tswj hwm app.

Tus thawj tswj app yog dab tsi?

Tus thawj tswj app, tseem hu ua tus thawj tswj hwm daim ntawv thov, yog lub cuab yeej uas tso cai rau cov neeg siv los tswj thiab teeb tsa cov ntawv thov tau teeb tsa hauv lawv lub cuab yeej. Nws muab cov yam ntxwv xws li kev teeb tsa app, tshem tawm, hloov tshiab, thiab tswj kev cia. App managers feem ntau pom nyob rau hauv cov khoom siv hauv Android, tab sis lawv lub xub ntiag ntawm iPhones yog ib qho kev sib cav.

Lub iPhone puas muaj tus thawj tswj app?

Contrary to popular kev ntseeg, lub iPhone muaj ib tug app manager, txawm nyob rau hauv ib tug me ntsis txawv daim ntawv. Hloov chaw tus neeg saib xyuas app standalone, lub iPhone suav nrog kev tswj hwm app hauv nws cov ntawv qhia zaub mov. Qhov no txhais tau hais tias cov neeg siv tuaj yeem tswj hwm ntau yam ntawm lawv cov ntawv thov uas tau teeb tsa yam tsis tas yuav muaj ib qho app cais.

Yuav ua li cas nkag mus rau tus thawj tswj app ntawm iPhone?

Txhawm rau nkag mus rau tus thawj tswj app ntawm iPhone, cov neeg siv tuaj yeem ua raws li cov kauj ruam yooj yim no:

1. Qhib "Chaw" app ntawm koj lub iPhone.

2. Scroll cia thiab coj mus rhaub rau "General."

3. Nyob rau hauv cov ntawv qhia zaub mov "General", coj mus rhaub rau "iPhone Storage" los yog "iPad Storage," nyob ntawm koj ntaus ntawv.

4. Ntawm no, koj yuav pom ib daim ntawv teev tag nrho cov ntsia daim ntaub ntawv rau koj iPhone.

5. Coj mus rhaub rau ntawm ib qho app los saib cov ncauj lus kom ntxaws, suav nrog nws qhov loj me, cov ntaub ntawv thiab cov ntaub ntawv, thiab cov kev xaiv rau offload lossis rho tawm lub app.

FAQ:

Q: Kuv puas tuaj yeem tshem tawm cov apps ncaj qha los ntawm tus thawj tswj app ntawm iPhone?

A: Yog lawm, koj tuaj yeem tshem tawm cov apps ncaj qha los ntawm tus thawj tswj hwm app los ntawm kais ntawm qhov xav tau app thiab xaiv qhov "Delete App" kev xaiv.

Q: Kuv puas tuaj yeem hloov kho cov apps los ntawm tus thawj tswj app ntawm iPhone?

A: Tsis yog, app hloov tshiab yog tswj hwm los ntawm App Store. Txawm li cas los xij, tus thawj tswj hwm app muab cov ntaub ntawv hais txog qhov hloov tshiab muaj thiab tso cai rau koj tawm cov apps kom tso chaw cia.

Nyob rau hauv xaus, thaum lub iPhone yuav tsis muaj ib tug standalone app tus thawj tswj app, nws muab app tswj nta nyob rau hauv nws cov ntawv qhia zaub mov. Qhov no tso cai rau cov neeg siv los tswj thiab teeb tsa lawv cov ntawv thov tau teeb tsa zoo. Yog li, yog tias koj yog ib tus neeg siv iPhone tab tom nrhiav los tswj koj cov apps, so kom paub tseeb tias cov cuab yeej tsim nyog tau yooj yim muaj nyob ntawm koj lub ntsis ntiv tes.