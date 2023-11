By

Puas yog iPhone muaj hom menyuam yaus?

Niaj hnub no lub hnub nyoog digital, nws tsis yog qhov xav tsis thoob tias cov menyuam yaus tau nthuav tawm ntau dua rau smartphones thiab ntsiav tshuaj. Nrog lawv cov kev nkag siab zoo interfaces thiab cov khw muag khoom app loj, cov khoom siv no tau dhau los ua qhov chaw lom zem thiab kev kawm rau cov menyuam yaus. Txawm li cas los xij, cov niam txiv feem ntau txhawj xeeb txog qhov muaj feem cuam tshuam nrog kev txwv tsis pub nkag mus rau cov cuab yeej no. Qhov ntawd yog qhov "kid hom" los rau hauv kev ua si - qhov tshwj xeeb uas lub hom phiaj los tsim kom muaj kev nyab xeeb thiab tswj chaw rau menyuam yaus siv smartphones lossis ntsiav tshuaj.

Kid mode yog dab tsi?

Kid hom, tseem hu ua niam txiv tswj lossis kaw menyuam yaus, yog qhov tshwj xeeb uas tso cai rau niam txiv txwv thiab saib xyuas lawv tus menyuam cov dej num ntawm lub cuab yeej. Nws feem ntau suav nrog cov yam ntxwv xws li cov hnub nyoog tsim nyog cov ntsiab lus lim dej, sijhawm txwv, thiab kev txwv tsis pub nkag mus rau qee lub apps lossis lub vev xaib. Kid hom aims kom muaj kev sib npaug ntawm kev tso cai rau cov menyuam yaus tshawb nrhiav thiab kawm ntawm nws tus kheej thaum ua kom lawv muaj kev nyab xeeb thiab kev noj qab nyob zoo hauv ntiaj teb digital.

Puas yog iPhone muaj hom menyuam yaus?

Yog lawm, iPhone muaj hom menyuam yaus, txawm hais tias nws tsis yog hu ua "kid mode." Hloov chaw, Apple muab qhov tshwj xeeb hu ua "Screen Time" uas ua haujlwm zoo ib yam. Lub Sijhawm Lub Sijhawm tso cai rau cov niam txiv los teeb tsa kev txwv ntawm kev siv app, lim cov ntsiab lus, thiab txwv kev nkag mus rau qee yam nta lossis apps. Nws muab cov cuab yeej siv dav dav los tswj tus menyuam lub cuab yeej siv thiab ua kom muaj kev nyab xeeb digital.

Yuav ua li cas pab kom Screen Sijhawm ntawm iPhone?

Txhawm rau pab kom Screen Sijhawm ntawm iPhone, ua raws li cov kauj ruam no:

1. Qhib Qhov Chaw app.

2. Scroll cia thiab coj mus rhaub rau ntawm "Sim Sijhawm".

3. Coj mus rhaub "Tub rau lub sij hawm tshuaj ntsuam."

4. Xaiv "Qhov no yog kuv tus menyuam lub iPhone" lossis "Qhov no yog kuv iPhone."

5. Teem ib tug passcode uas tsuas yog koj paub.

6. Kho qhov chaw raws li koj nyiam.

Lub Sijhawm Lub Sijhawm puas muaj nyob ntawm txhua lub iPhones?

Lub Sijhawm Lub Sijhawm muaj nyob rau ntawm iPhones khiav iOS 12 lossis tom qab ntawd. Txawm li cas los xij, cov yam ntxwv tshwj xeeb thiab kev teeb tsa yuav txawv nyob ntawm tus qauv ntaus ntawv thiab iOS version.

xaus

Nrog rau kev nce ntxiv ntawm cov xov tooj smartphones thiab ntsiav tshuaj hauv cov menyuam yaus lub neej, nws yog qhov tseem ceeb rau cov niam txiv kom muaj cov cuab yeej los xyuas kom muaj kev nyab xeeb thiab tswj hwm ib puag ncig digital. Thaum iPhone tsis muaj kev mob siab rau "kid hom," Lub Sijhawm Lub Sijhawm feature muaj cov txheej txheem ntawm niam txiv tswj cov cuab yeej. Los ntawm kev qhib lub Sijhawm Sijhawm thiab kho qhov teeb tsa, cov niam txiv tuaj yeem sib npaug ntawm kev tso cai rau lawv cov menyuam los tshawb txog lub ntiaj teb digital thiab ua kom lawv muaj kev nyab xeeb.