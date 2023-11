Puas deleted apps nyob rau iCloud?

By

Nyob rau hauv lub hnub nyoog ntawm smartphones, peb vam khom rau cov ntawv thov mobile kom yooj yim rau peb lub neej. Los ntawm social media platforms mus rau cov cuab yeej tsim khoom, cov apps no tau dhau los ua ib feem tseem ceeb ntawm peb cov haujlwm niaj hnub. Txawm li cas los xij, raws li peb cov kev sau app loj hlob, yog li xav tau los tswj thiab teeb tsa lawv. Qhov no feem ntau ua rau kev tshem tawm cov apps uas tsis xav tau lossis siv ntau zaus. Tab sis ua li cas rau cov deleted apps? Lawv puas nyob hauv iCloud?

Nkag siab txog iCloud

Ua ntej delving rau hauv txoj hmoo ntawm deleted apps, cia peb xub to taub dab tsi iCloud yog. iCloud yog huab cia thiab suav cov kev pabcuam muab los ntawm Apple Inc. Nws tso cai rau cov neeg siv khaws lawv cov ntaub ntawv, suav nrog cov duab, yeeb yaj kiab, cov ntaub ntawv, thiab cov ntaub ntawv app, ntawm cov chaw taws teeb servers. Qhov no enables seamless synchronization hla ntau yam khoom siv, kom ntseeg tau tias koj cov ntaub ntawv nkag tau los ntawm txhua qhov chaw.

Txoj hmoo ntawm deleted apps

Thaum koj rho tawm ib qho app ntawm koj iPhone lossis iPad, nws tseem ceeb heev kom nco ntsoov tias lub app nws tus kheej raug tshem tawm ntawm koj lub cuab yeej. Txawm li cas los xij, cov ntaub ntawv app tseem yuav khaws cia rau hauv iCloud, nyob ntawm koj qhov chaw. Los ntawm lub neej ntawd, iCloud thaub qab koj lub cuab yeej cov ntaub ntawv, suav nrog cov ntaub ntawv app, tshwj tsis yog tias koj tau ua haujlwm tshwj xeeb no.

FAQ

Q: Kuv tuaj yeem tshawb xyuas seb kuv cov apps puas tseem nyob hauv iCloud?

A: Txhawm rau xyuas seb koj cov apps puas tseem nyob hauv iCloud, mus rau Chaw ntawm koj lub cuab yeej iOS, coj mus rhaub rau koj Apple ID nyob rau saum toj, xaiv iCloud, thiab tom qab ntawd coj mus rhaub rau Tswj Chaw. Los ntawm muaj, koj tuaj yeem pom cov npe ntawm cov apps uas muaj cov ntaub ntawv khaws cia hauv iCloud.

Q: Kuv puas tuaj yeem rho tawm cov ntaub ntawv app los ntawm iCloud?

A: Yog lawm, koj tuaj yeem rho tawm cov ntaub ntawv app los ntawm iCloud. Txhawm rau ua qhov no, mus rau Chaw, coj mus rhaub rau koj Apple ID, xaiv iCloud, thiab tom qab ntawd coj mus rhaub rau Tswj Chaw. Los ntawm muaj, koj tuaj yeem xaiv ib tus neeg apps thiab rho tawm lawv cov ntaub ntawv los ntawm iCloud.

Q: Puas yuav rho tawm app cov ntaub ntawv los ntawm iCloud cuam tshuam rau kuv lub cuab yeej?

A: Rho tawm app cov ntaub ntawv los ntawm iCloud yuav tsis ncaj qha cuam tshuam rau koj lub cuab yeej. Txawm li cas los xij, nws yuav tshem tawm cov ntaub ntawv cuam tshuam nrog lub app los ntawm iCloud, uas txhais tau tias koj tuaj yeem tsis nkag mus rau cov ntaub ntawv ntawd ntawm lwm cov khoom siv txuas nrog koj tus account iCloud.

Hauv kev xaus, thaum lub apps lawv tus kheej raug tshem tawm ntawm koj lub cuab yeej thaum koj rho tawm lawv, cov ntaub ntawv app kuj tseem yuav khaws cia rau hauv iCloud. Nws yog ib qho tseem ceeb los tswj koj lub iCloud cia thiab rho tawm cov ntaub ntawv app yog tias koj tsis xav tau nws los tso qhov chaw thiab xyuas kom koj cov ntaub ntawv raug teeb tsa.