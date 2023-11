By

Puas yog Tuam Tshoj yuav Walmart?

Nyob rau hauv xyoo tas los no, muaj cov lus xaiv tsis tu ncua nyob rau hauv kev sib raug zoo xov xwm thiab kev koom tes txoj kev xav lub vev xaib thov tias Tuam Tshoj tau yuav lub khw muag khoom loj Walmart. Cov lus xaiv no tau ua rau muaj kev ntxhov siab thiab kev txhawj xeeb ntawm ntau tus neeg. Txawm li cas los xij, nws yog ib qho tseem ceeb kom cais qhov tseeb los ntawm cov ntawv tseeb thiab tshuaj xyuas qhov tseeb tom qab cov lus thov no.

Qhov tseeb:

Raws li cov lus xaiv, Tuam Tshoj tsis tau yuav Walmart. Walmart yog ib lub koom haum American multinational retailer corporation founded by Sam Walton in 1962. Nws ua haujlwm raws li cov khw muag khoom loj, cov khw muag khoom luv nqi, thiab cov khw muag khoom noj, nrog nws lub hauv paus hauv Bentonville, Arkansas. Thaum Walmart muaj qhov tseem ceeb nyob hauv Suav teb, nrog ntau lub khw muag khoom thiab koom tes nrog lub tuam txhab Suav, nws tseem yog ib lub tuam txhab Asmeskas muaj thiab ua haujlwm.

FAQ:

Q: Lub koom haum multinational yog dab tsi?

A: Lub tuam txhab muaj ntau lub teb chaws yog ib lub tuam txhab ua haujlwm hauv ntau lub teb chaws, nrog lub tsev hauv paus hauv ib lub teb chaws thiab cov koom haum lossis cov ceg ntoo hauv lwm tus. Cov tuam txhab lag luam no ua lag luam thiab muaj lub cev nyob hauv ntau lub teb chaws.

Q: Puas yog Walmart muaj los ntawm ib lub tebchaws txawv tebchaws?

A: Tsis yog, Walmart tsis yog tus tswv los ntawm lwm lub tebchaws. Nws yog ib lub tuam txhab lag luam lag luam uas tau teev tseg hauv New York Tshuag Txauv thiab yog cov tswv lag luam los ntawm thoob plaws ntiaj teb.

Q: Vim li cas cov lus xaiv no pheej muaj?

A: Cov lus xaiv feem ntau nthuav tawm vim cov ntaub ntawv tsis raug, kev koom ua ke kev xav, lossis kev nkag siab yuam kev. Nyob rau hauv rooj plaub ntawm Tuam Tshoj-Walmart cov lus xaiv, nws tuaj yeem tshwm sim los ntawm kev nthuav dav ntawm Walmart txoj haujlwm hauv Suav teb, ua rau qee tus neeg ntseeg yuam kev tias Tuam Tshoj tau txais lub tuam txhab.

Hauv kev xaus, qhov kev thov tias Tuam Tshoj tau yuav Walmart tsis muaj dab tsi ntau tshaj li cov lus xaiv tsis muaj tseeb. Walmart tseem yog Asmeskas-muaj thiab ua haujlwm ntau lub tebchaws. Nws yog ib qho tseem ceeb rau kev txheeb xyuas cov ntaub ntawv ua ntej ntseeg thiab tshaj tawm cov lus xaiv, vim tias lawv tuaj yeem ua rau tsis tsim nyog tsis meej pem thiab ntxhov siab.