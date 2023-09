Diablo 4 Lub Caij 2 Tuav Cov Lus Cog Tseg kom rov kho qhov kev ua si

Kev tso tawm tam sim no ntawm Diablo 4 Lub Caij 2 yog qhov xav tau los ntawm cov zej zog ua lub sijhawm tseem ceeb rau qhov kev ua si. Txij li thaum nws pib muaj zog, cov neeg ua si suav thiab saib ntawm Diablo 4 tau maj mam poob qis, ua rau ntau tus neeg txhawj xeeb txog yav tom ntej ntawm qhov kev ua si.

Qhov pib hype nyob ib puag ncig Diablo 4 yog qhov tsis tau muaj dua, nrog cov lej sau tseg thaum lub sijhawm tso tawm. Txawm li cas los xij, lub zog qeeb qeeb hauv lub lis piam tom qab tso tawm, thiab Lub Caij 1 tau ntsib ntau yam teeb meem uas ua rau cov zej zog poob siab. Qhov tsis muaj cov ntsiab lus no tau ua rau qee tus neeg ua si xav txog qhov kev ua si "tuag."

Thaum nws paub tias cov neeg tsim khoom ua haujlwm ntawm kev nthuav dav txhua xyoo, cov neeg ua si tau tsom mus rau cov ntsiab lus yav tom ntej. Diablo 4 Lub Caij 2 muaj peev xwm ua pa lub neej tshiab rau hauv RPG lub npe nyiag khoom.

Reddit tus neeg siv SieberZg tau qhia txog qhov tseem ceeb ntawm Lub Caij 2, hais tias, "Lub Caij Ob xav tau plaub npaug ntawm cov ntsiab lus, yog tias qhov no tsis tuaj yeem khaws cia, cia li cia nws nyob hauv qhov ntxa nws twb nyob hauv thiab faus nws! Qhov kev ua si tuag, hmoov tsis, kuv twb thaum kawg tau txais qhov no. Kuv yeej nyiam qhov kev ua si no, tab sis yeej tsis muaj dab tsi ntxiv ua. Pab pawg Diablo yuav tsum kawm los ntawm lwm cov kev ua si ua tau zoo uas tuaj yeem tsim cov ntsiab lus txaus rau txhua yam uas ua si cov kev ua si no! "

Zoo li muaj kev sib cav hauv zej zog txog cov ntsiab lus raws caij nyoog piv rau kev nthuav dav. Qee tus neeg ua si ntseeg tias cov ntsiab lus raws caij nyoog tsis txaus los ua kom txaus siab rau lawv lub siab nyiam rau kev ua si tshiab, tab sis lawv kuj qhia tsis txaus siab txog kev them nyiaj rau kev nthuav dav.

Blizzard tau lees paub cov neeg ua si tias Lub Caij 2 ntawm Diablo 4 yuav muab cov ntsiab lus tseem ceeb dua li Lub Caij 1. Tsis tas li ntawd, lawv tau tshaj tawm qhov kev rov qab los ntawm kev nyiam los ntawm Diablo 3, ntxiv dag zog rau kev zoo siab rau lub caij tom ntej.

Raws li Diablo zej zog txuas ntxiv tham txog lawv cov kev txhawj xeeb thiab kev cia siab rau qhov kev ua si, Diablo 4 Lub Caij 2 tuav cov lus cog tseg ntawm kev txhawb nqa lub npe thiab rov ua kom muaj kev txaus siab ntawm nws cov neeg ua si hauv paus.

