Publisher Aniplex tau tshaj tawm qhov tshiab board game-style game hu ua Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! rau Nintendo Hloov. Teem kom tso tawm xyoo 2024, qhov kev ua si no yog ua raws li cov anime nrov thiab manga series Demon Slayer. Txawm li cas los xij, tam sim no, nws tsuas yog muaj nyob hauv Nyiv.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! ua raws cov franchise thawj video game adaptation, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Hinokami Chronicles, uas tau pib xyoo 2021 thiab tuaj rau Nintendo Hloov hauv 2022. Thaum cov ntsiab lus hais txog Mezase! Saikyou Taishi! Tam sim no txwv tsis pub, cov ntawv tshaj tawm trailer thiab lub vev xaib Demon Slayer muaj qhov pom ntawm cov neeg ua si tuaj yeem xav tau.

Tsis zoo li yav dhau los kev sib ntaus sib tua kev hloov kho, Mezase! Saikyou Taishi! zoo nkaus li tau tsom mus rau qhov kev ua si zoo li lub rooj tsavxwm, muaj peev xwm ua rau muaj kev tshoov siab los ntawm Mario Party series nrov. Txawm hais tias cov txheej txheem gameplay tshwj xeeb tsis tau tshwm sim, cov kiv cua ntawm Demon Slayer tuaj yeem cia siab tias yuav muaj kev paub zoo thiab koom nrog zoo ib yam li kev sib ntaus sib tua tau txais txiaj ntsig zoo.

Txawm hais tias qhov kev tso tawm sab hnub poob tseem tsis tau lees paub, muaj kev cia siab tias cov kiv cua sab nraud ntawm Nyij Pooj tseem yuav tau txais lub sijhawm los txaus siab rau Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi!. Demon Slayer cov neeg nyiam sib xws tuaj yeem qhia lawv qhov kev zoo siab thiab kev cia siab rau qhov kev ua si hauv cov lus.

