Cyber ​​​​Attack ntawm MGM Resorts ua rau muaj kev cuam tshuam rau cov neeg siv khoom

Cov neeg siv khoom ntawm MGM Resorts tau ntsib teeb meem nrog lub tshuab slot machines thiab online chav booking systems tom qab muaj kev tawm tsam cyber ntawm cov twv txiaj yuam pov nrov thiab tsev so loj. Thaum qee lub tshuab raug kaw vim qhov teeb meem cyber-kev nyab xeeb, MGM Resorts tau hais tias nws cov chaw tseem ua haujlwm. Cov neeg siv khoom tau tshaj tawm ntau yam teeb meem, xws li kev ua haujlwm tsis zoo ntawm cov yuam sij digital uas ua rau lawv nkag mus rau hauv chav tsis raug. Qee cov tib neeg tau coj mus rau hauv kev tshaj xov xwm los yws txog kev tso tseg, tsis muaj peev xwm txheeb xyuas, ua daim npav them nyiaj, lossis nkag rau hauv lawv cov nyiaj MGM.

Hauv kev teb rau qhov xwm txheej, MGM Resorts tau pib tshawb xyuas nrog kev pab los ntawm cov kws tshaj lij cybersecurity sab nraud. Lawv kuj tau ceeb toom rau tub ceev xwm thiab tau nqis tes ua tam sim los tiv thaiv lawv cov kab ke thiab cov ntaub ntawv los ntawm kev kaw qee lub tshuab. Lub tuam txhab txoj kev tshawb nrhiav tam sim no txuas ntxiv los txiav txim siab qhov xwm txheej thiab thaj tsam ntawm kev tawm tsam cyber. Txawm hais tias muaj kev tawm tsam, cov chaw so noj mov, kev lom zem, thiab cov chaw ua si tseem ua haujlwm, thiab cov qhua tseem tuaj yeem nkag mus rau lawv cov chav tsev so nrog kev pab los ntawm Front Desk.

Txawm li cas los xij, lub tuam txhab lub vev xaib tseem ceeb tam sim no tsis muaj, hloov cov neeg siv khoom kom tiv tauj lawv ntawm xov tooj lossis cov vev xaib thib peb. MGM Resorts muaj ntau lub tsev so thiab twv txiaj yuam pov thoob plaws Tebchaws Meskas, suav nrog cov chaw muaj npe nrov hauv Las Vegas. Qhov no yog qhov thib ob cyber-kev ruaj ntseg xwm txheej rau lub tuam txhab, nrog rau yav dhau los ua txhaum cai tshwm sim nyob rau hauv 2019 thaum hackers nyiag tshaj 10 lab cov ntaub ntawv cov neeg siv khoom. Nws tsis paub meej nyob rau lub sijhawm no seb cov ntaub ntawv zoo sib xws tau raug cuam tshuam rau hauv kev tawm tsam cyber tam sim no.

Tau qhov twg los: BBC News

Cov ntsiab lus: Cyber ​​​​attack - ib qho kev sim kom tau txais kev tso cai nkag mus rau hauv computer systems lossis networks, feem ntau yog lub hom phiaj los cuam tshuam lossis nyiag cov ntaub ntawv.