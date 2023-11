Yog vim li cas Secondhand Technology yuav tsum yog koj mus-To xaiv rau hnub so kav khw

Lub caij so kev yuav khoom yog nyob rau hauv tag nrho viav vias, thiab cov neeg yos hav zoov tau mob siab rau qhov muag dub Friday thiab Cyber ​​​​Monday deals, tshwj xeeb tshaj yog rau electronics. Txawm li cas los xij, muaj ib txoj hauv kev los yeej cov neeg coob coob thiab tseem txaus siab rau cov luv nqi tseem ceeb - los ntawm kev xav txog kev siv tshuab thib ob.

Raws li Lucas Rockett Gutterman, tus thawj coj ntawm US PIRG's Designed to Last Campaign, xaiv cov khoom siv hluav taws xob siv tsis tau tsuas yog pab koj snag Dub Friday cov nqi txhua xyoo tab sis kuj pab txhawb rau ib puag ncig kev ruaj ntseg. Lub US Public Interest Research Group (PIRG) Education Fund tau tshaj tawm tsab ntawv ceeb toom qhia txog cov ntsiab lus tseem ceeb los txiav txim siab thaum yuav cov khoom kho dua tshiab.

Gutterman piav qhia tias feem ntau muaj qhov sib txawv me ntsis ntawm ib qho hluav taws xob siv thiab ib qho tshiab. Qhov "qhib lub thawv" lossis "zoo li tshiab" daim ntawv lo tuaj yeem txhais tau tias cov khoom tau rov qab los tom qab tau xa rov qab tsis tau qhib. Los ntawm kev yuav khoom ntse thiab nkag siab tias cov ntsiab lus no siv los ntawm cov khw muag khoom, koj tuaj yeem tau qhab nia zoo heev.

Qee lub gadgets, xws li xov tooj, ntsiav tshuaj, desktops, thiab laptops, tshwj xeeb tshaj yog tsim rau kev yuav khoom thib ob. Piv txwv li, ua tsaug rau qhov kev sib tw ua tiav los ntawm PIRG, Google Chromebooks, cov khoos phis tawj pheej yig tau siv thoob plaws lub tebchaws, tam sim no nyob rau kaum xyoo tsis tas yuav tas sijhawm tom qab ob peb xyoos xwb.

Ntawm qhov tod tes, tej zaum koj yuav xav siv ceev faj thaum yuav cov TV uas tau kho dua tshiab thiab lub computer saib. Cov khoom no zoo li bulkier, yooj yim dua, thiab nyuaj rau kho.

Thaum xaiv cov khoom refurbished, tsom rau cov khoom zoo los ntawm cov khoom siv ruaj khov. Los ntawm kev xaiv cov khoom uas tau tsim los kav ntev thiab tej zaum yuav kim dua thaum tshiab, koj paub tseeb tias lawv yuav pab tau koj zoo li kev yuav khoom thib ob.

Ntxiv nrog rau kev txaus siab rau kev txuag nqi, kev yuav khoom siv thev naus laus zis yog kev xaiv ib puag ncig. Gutterman piav qhia tias feem ntau ntawm ib puag ncig cuam tshuam ntawm cov khoom siv hluav taws xob los ntawm lawv cov txheej txheem tsim khoom. Cov peev txheej, lub zog, thiab cov ntaub ntawv xav tau los tsim cov smartphones, headphones, laptops, thiab TVs yog qhov tseem ceeb. Los ntawm kev yuav refurbished, koj tuaj yeem txo cov hneev taw ib puag ncig ntawm lub xov tooj smartphone, piv txwv li, ntau npaum li 91%.

Ua ntej kev yuav khoom, nws yog ib qho tseem ceeb kom paub koj tus kheej nrog txoj cai xa rov qab los ntawm tus neeg muag khoom. Feem ntau, koj yuav muaj lub qhov rais 30-hnub rov qab los, txawm hais tias nws yuav luv dua hauv qee kis.

Npaj txhij los tshawb txog lub ntiaj teb ntawm kev siv tshuab thib ob? Mus ntsib PIRG lub vev xaib kom paub ntau ntxiv cov lus qhia thiab kev taw qhia txog kev ua kom tau zoo tshaj plaws ntawm koj cov hnub so yuav khoom thaum muaj txiaj ntsig zoo rau koj lub hnab nyiaj thiab lub ntiaj teb.

FAQ:

Q: Vim li cas kuv thiaj yuav tsum xav txog kev yuav khoom siv thev naus laus zis?

A: Kev xaiv rau cov khoom refurbished tso cai rau koj txaus siab rau cov nyiaj cheb ib xyoos ib zaug thiab pab txhawb rau ib puag ncig sustainability, raws li nws txo tag nrho ib puag ncig cuam tshuam ntawm electronics.

Q: Yam khoom siv hluav taws xob twg tsim nyog rau kev yuav khoom thib ob?

A: Cov xov tooj, ntsiav tshuaj, desktops, thiab laptops yog cov kev xaiv zoo tshaj plaws rau kev yuav khoom thib ob. Google Chromebooks, tshwj xeeb, tam sim no kav rau 10 xyoo, ua tsaug rau qhov kev sib tw ua tiav los ntawm PIRG.

Q: Puas yog tag nrho cov khoom kho dua tshiab tsim nyog yuav?

A: Txawm hais tias feem ntau cov khoom siv hluav taws xob tuaj yeem yuav rov ua dua tshiab, nws raug nquahu kom tsis txhob yuav cov TV uas tau kho dua tshiab thiab lub khoos phis tawj saib xyuas vim lawv qhov loj me, tsis muaj zog, thiab kho cov teeb meem.

Q: Kuv yuav ua li cas thiaj paub tseeb tias kuv tau txais cov khoom zoo refurbished?

A: Tshawb nrhiav cov npe paub txog lawv cov kav ntev thiab ntev. Xaiv cov khoom uas tej zaum yuav kim dua thaum tshiab ua kom lawv zoo li kev yuav khoom thib ob.

Q: Dab tsi yog qhov txiaj ntsig ib puag ncig ntawm kev yuav khoom siv hluav taws xob refurbished?

A: Kev tsim khoom siv hluav taws xob, suav nrog smartphones, headphones, laptops, thiab TVs, siv cov peev txheej tseem ceeb thiab lub zog. Los ntawm kev yuav khoom refurbished, koj tuaj yeem txo qhov cuam tshuam ib puag ncig txog li 91%.

Q: Kuv yuav tsum nco ntsoov dab tsi txog kev xa rov qab?

A: Paub koj tus kheej nrog tus neeg muag khoom txoj cai xa rov qab, vim nws yuav txawv. Feem ntau, koj yuav muaj 30-hnub lub qhov rais rov qab los, tab sis qee tus neeg muag khoom yuav muab sijhawm luv dua.