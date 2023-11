Tsab xov xwm tshiab: Unleash Vintage Nostalgia nrog Lossy Pedal los ntawm Chase Bliss

Nyob rau hauv lub ntiaj teb no ntawm cov suab paj nruag iav, muaj ib tug loj fascination nrog embracing lub tawg thiab lo-fi suab ntawm yav dhau los. Thiab tsis muaj leej twg ua nws zoo dua li Chase Bliss, lub tuam txhab nto moo paub txog lawv cov kev txawj ntse hauv kev tsim cov pedals uas thauj koj cov cuab yeej mus rau hauv thaj av ntawm vintage nostalgia. Lawv qhov kev tsim tshiab kawg, Lossy pedal, yog kev sib koom tes zoo kawg nkaus nrog Goodhertz, tus tsim plugin sab saum toj nrog rau qhov zoo tshaj plaws lo-fi pedigree.

Lub plawv ntawm Lossy pedal nyob rau hauv nws Loss tswj, uas muaj peb hom kev sib txawv, txhua tus ntxiv cov cim tshwj xeeb rau lub suab. Txawm hais tias koj xav tau qhov paub me ntsis-tus MP3 vibe, qhov sib tw-down zaus ntawm compression rau lub suab nrov me me, lossis qhov tsis txaus ntseeg ntawm Phase Jitter, Lossy tau npog. Thiab nyob rau hauv cov qauv no, qhov muaj peev xwm tsis muaj qhov kawg, tso cai rau koj los kho qhov kev siv zog thiab tag nrho cov txiaj ntsig siv Loss thiab Ntiaj Teb pob qhov rooj.

Pob ntawv hloov yog lwm qhov tshwj xeeb ntawm Lossy pedal. Tso nws tawm tso cai rau koj lub ntsiab lus ntshiab ntawm Lossy, qhov uas ua rau Packet Loss qhia txog kev tso tawm rov qab los ntawm kev sib txuas ntawm tes tsis zoo. Xwb, hloov mus rau Packet Repeat ua rau cov khoob khoob nrog lub suab khov, nco txog qhov hla CD. Txhawm rau tswj cov zaus ntawm cov kev cuam tshuam no, tsuas yog kho lub pob qhov nrawm.

Ib qho tshwj xeeb ntxim nyiam ntawm Lossy pedal yog nws txoj haujlwm khov kho. Tsis zoo li lwm cov pedals, nws tsis tsuas yog rov hais dua cov lus kawg ntawm lub suab tsis tas li. Hloov chaw, nws hloov zuj zus raws sijhawm, nthuav tawm cov ntawv thiab hloov pauv thaum koj ua si. Qhov no tso cai rau koj los tsim kev ntxim nyiam ambient pads, drones, thiab ib txwm hloov suab paj nruag.

Los xyuas kom meej lub suab sib txuas thiab polished, Lossy pedal kuj muaj cov lim thiab reverb seem. Cov khoom siv ntxiv no pab ua kom tag nrho cov khoom sib xyaw ua ke seamlessly. Khaws nyob rau hauv lub pedal yog ib tug limiter thiab nws pib nce muaj nuj nqi uas showcases intricate cov ntsiab lus ntawm lub Loss nyhuv, tiv thaiv ib tug poob ntawm suab paj nruas nuances.

Rau cov neeg mob siab rau pib taug kev los ntawm vintage soundscapes, Lossy pedal muaj rau kev yuav khoom tshwj xeeb los ntawm Chase Bliss lub vev xaib. Tus nqi ntawm $ 399, txhua qhov kev yuav khoom pedal suav nrog 50% luv nqi ntawm Goodhertz Lossy plugin uas tau tshoov nws cov tsim, feem ntau raug nqi ntawm $ 79.

FAQ

1. Lub Lossy pedal puas tuaj yeem tsim lub suab ntawm MP3 tsis zoo?

Yog lawm, Lossy pedal muaj hom Standard uas xa cov suab paub txog MP3 qis me ntsis, coj rov qab nco txog lub sijhawm 90s digital.

2. Lub hom phiaj ntawm Packets hloov ntawm Lossy pedal yog dab tsi?

Cov pob ntawv hloov pauv tso cai rau koj los qhia txog kev tso tawm lossis cov suab kaw rau hauv koj lub suab, nco txog kev sib txuas ntawm tes tsis zoo lossis hla CD, feem.

3. Lub Freeze ua haujlwm ntawm Lossy pedal ua haujlwm li cas?

Tsis zoo li cov pedals ib txwm rov hais dua lub sijhawm kawg ntawm lub suab, Lub Khoos phis tawj ua haujlwm hloov zuj zus mus rau lub sijhawm, nthuav tawm cov ntawv thiab tsim cov ntaub ntawv ambient, drones, thiab hloov suab paj nruag.

4. Kuv tuaj yeem yuav Lossy pedal qhov twg?

Lossy pedal tsuas yog muaj rau kev yuav khoom ntawm Chase Bliss lub vev xaib raug cai.

5. Puas muaj luv nqi ntawm Goodhertz Lossy plugin thaum yuav Lossy pedal?

Yog lawm, kev yuav lub Lossy pedal muab rau koj 50% luv nqi ntawm Goodhertz Lossy plugin, uas feem ntau raug nqi ntawm $ 79.