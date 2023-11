LG Tshaj Tawm Tshiab SMART Monitors rau Txhim Kho Cov Khoom Siv thiab Kev Lom Zem

By

LG tsis ntev los no tau nthuav tawm ob lub SMART tshiab saib, 32SR53FS thiab 27SR50F, tsuas yog nyob rau lub sijhawm rau lub caij so. Cov kev soj ntsuam no muaj kev ua tau zoo IPS cov lus qhia thiab HDR 10 kev txhawb nqa, muab cov neeg siv nrog cov duab zoo nkauj thiab kev pom kev zoo dua.

Ib qho tseem ceeb ntawm LG SMART cov saib yog lub built-in LG Home Office software uas txhawb nqa ntau yam kev ua tau zoo xws li Microsoft 365 thiab Google Calendar. Qhov no tso cai rau cov neeg siv tau yooj yim tswj lawv cov dej num thiab cov sijhawm ua haujlwm. Tsis tas li ntawd, cov neeg saib xyuas tuaj yeem ua haujlwm hauv tsev ntse los ntawm kev koom ua ke nrog LG ThinQ Home Hub, ua rau cov neeg siv saib xyuas thiab tswj lawv cov khoom siv hauv tsev.

Nruab nrog LG's webOS 23 platform, SMART saib muab kev nkag tau yooj yim rau streaming apps thiab tus kheej saib cov lus pom zoo los ntawm webOS Hub. Cov neeg nyiam ua kis las tuaj yeem ua kom zoo dua ntawm cov kev pabcuam kis las uas tuaj yeem hloov kho tau ntawm lub Rooj Tswjhwm Saib Xyuas Tsev, uas muab cov ntaub ntawv tshiab thiab cov sijhawm teem sijhawm ntawm lawv cov pab pawg thiab pab koomtes.

LG 32SR53FS thiab 27SR50F SMART saib tam sim no muaj rau kev yuav khoom ntawm $ 229.99 thiab $ 199.99, raws li.

FAQ

Dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm LG SMART saib tshiab?

LG SMART tshiab saib muaj kev ua tau zoo IPS cov lus qhia, HDR 10 kev txhawb nqa, thiab tsim-hauv LG Home Office software rau kev txhim kho kev tsim khoom. Lawv kuj ua haujlwm raws li lub tsev ntse ntse nrog kev txhawb nqa los ntawm LG ThinQ Home Hub.

Dab tsi software ua LG SMART saib kev txhawb nqa?

Cov saib xyuas txhawb ntau yam kev ua tau zoo xws li Microsoft 365 thiab Google Calendar los ntawm cov software tsim hauv LG Home Office.

Kuv puas tuaj yeem nkag mus rau streaming apps ntawm LG SMART saib?

Yog lawm, cov saib tuaj nrog LG's webOS 23 platform, muab kev nkag tau yooj yim rau streaming apps thiab cov lus pom zoo saib.

Puas yog LG SMART monitors haum rau cov neeg nyiam ua kis las?

Cov neeg nyiam ua kis las yuav txaus siab rau daim npav kev pabcuam kis las uas tuaj yeem hloov tau ntawm lub Rooj Tswjhwm Saib Hauv Tsev, uas ua rau lawv hloov tshiab nrog lawv cov pab pawg kis las nyiam thiab pab koomtes.

Tus nqi rau LG SMART saib yog dab tsi?

LG 32SR53FS yog tus nqi ntawm $ 229.99, thaum LG 27SR50F yog tus nqi ntawm $ 199.99.