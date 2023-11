Kev coj noj coj ua tshiab thiab tsis paub tseeb hauv AI Kev Lag Luam

By

Nyob rau hauv ib qho kev xav tsis thoob ntawm cov xwm txheej, Sam Altman, tus thawj coj ntawm OpenAI, yog ib lub tuam txhab muaj txiaj ntsig tshaj plaws hauv kev lag luam kev txawj ntse (AI), raug rho tawm haujlwm los ntawm kev pib ua haujlwm rau hnub Friday hmo ntuj. Txawm li cas los xij, tsis pub dhau 48 teev, Altman pom nws tus kheej tau ntiav los ua haujlwm tshiab ntawm Microsoft, qhov kev txav uas tuaj yeem ua rau nws muaj zog dua hauv AI chaw.

Kev rho tawm ntawm Altman tau ua rau OpenAI lub neej yav tom ntej tsis paub meej, nrog cov ntawv ceeb toom qhia tias lub tuam txhab cov neeg ua haujlwm tau poob kev ntseeg siab hauv pawg thawj coj thiab cov neeg ua haujlwm raug hem tias yuav tawm mus. Qhov no los tsuas yog ib lub lim tiam tom qab OpenAI nthuav tawm cov khoom lag luam tshiab ntawm nws cov thev naus laus zis ntawm nws thawj lub rooj sib tham tsim tawm, suav nrog kev xaiv kev hloov kho rau nws AI chatbot, ChatGPT.

Txawm hais tias cov ntsiab lus nyob ib puag ncig Altman qhov kev tawm tsam tseem tsis tau paub meej, kev ntxhov siab ntawm nws thiab OpenAI lub rooj tsavxwm, uas tau pom zoo kom ceev faj txog kev txhim kho AI, tuaj yeem ua lub luag haujlwm tseem ceeb. Txawm li cas los xij, Altman txoj kev tawm mus tsis tau tsis muaj qhov cuam tshuam. Greg Brockman, lwm tus co-founder thiab OpenAI tus thawj tswj hwm, kuj tau tawm ntawm lub tuam txhab los txhawb Altman.

Raws li cov plua plav nyob, Altman tam sim no tau teem caij koom nrog Microsoft, nrog rau Brockman, los ua ib pab pawg tshawb fawb AI tshiab. Lub caij no, OpenAI tau xaiv Emmett Shear, yav dhau los CEO ntawm Amazon qhov kev pabcuam streaming Twitch, ua nws tus thawj coj ib ntus. Txawm tias cov kev txhim kho no, cov yeeb yam tseem nyob deb dhau lawm. Cov neeg ua haujlwm OpenAI tau kos npe rau tsab ntawv qhib uas thov kom tshem tawm ntawm pawg thawj coj saib xyuas thiab rov ua haujlwm ntawm Altman thiab Brockman. Lawv kuj tau hem tias yuav ua raws li cov neeg koom nrog rau Microsoft yog tias lawv qhov kev thov tsis ua tiav.

Hauv kev xaus, kev lag luam AI tab tom ntsib kev hloov pauv tseem ceeb, nrog Altman hloov pauv ntawm OpenAI mus rau Microsoft. Lub neej yav tom ntej ntawm OpenAI tseem tsis tau paub meej, vim tias lub tuam txhab cuam tshuam nrog kev ntxhov siab sab hauv thiab muaj peev xwm tawm ntawm cov neeg ua haujlwm tseem ceeb. Cov teebmeem ntawm cov kev txhim kho no ntawm kev sib tw AI txoj kev loj hlob ntawm caj npab tseem tsis tau pom dua.