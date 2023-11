By

Koj puas tuaj yeem kaw qhov system apps?

Nyob rau hauv lub ntiaj teb ntawm smartphones, system apps yog ib feem ntawm lub operating system. Cov ntawv thov kev teeb tsa ua ntej no tuaj nrog lub cuab yeej thiab ua haujlwm rau ntau lub hom phiaj, los ntawm kev muab cov haujlwm tseem ceeb los txhim kho cov neeg siv kev paub. Txawm li cas los xij, ntau tus neeg siv feem ntau xav yog tias lawv tuaj yeem lov tes taw cov apps no kom tso chaw cia lossis txhim kho kev ua haujlwm. Wb delve rau hauv lub ncauj lus no thiab paub ntau ntxiv.

Dab tsi yog qhov system apps?

Cov apps, tseem hu ua pre-installed lossis bloatware apps, yog cov ntawv thov uas tuaj ua ntej ntawm koj lub cuab yeej. Lawv yog ib feem tseem ceeb ntawm lub operating system thiab yog tsim los muab cov haujlwm tseem ceeb lossis cov kev pabcuam. Piv txwv ntawm cov apps muaj xws li xov tooj hu xov tooj, messaging app, lub koob yees duab app, thiab daim ntawv teev hnub app.

Koj puas tuaj yeem kaw qhov system apps?

Lub peev xwm los lov tes taw system apps feem ntau nyob ntawm lub cuab yeej thiab lub operating system nws khiav. Qee cov khoom siv hauv Android tso cai rau cov neeg siv lov tes taw qee qhov system apps, thaum lwm tus tsuas tuaj yeem tso cai tsis siv neeg hloov tshiab lossis tshem cache. Ntawm qhov tod tes, iOS pab kiag li lawm tsis muaj kev xaiv los lov tes taw system apps.

Vim li cas koj thiaj xav kaw qhov system apps?

Muaj ob peb lub laj thawj vim li cas ib tug neeg yuav xav lov tes taw system apps. Ib qho laj thawj feem ntau yog txhawm rau tso qhov chaw cia ntawm lawv lub cuab yeej. Lub kaw lus apps tuaj yeem siv ntau qhov chaw, thiab kev kaw lawv tuaj yeem pab rov qab qee qhov ntawm qhov chaw cia. Tsis tas li ntawd, kev kaw qee qhov system apps kuj tuaj yeem pab txhim kho cov cuab yeej ua haujlwm thiab roj teeb lub neej.

Yuav ua li cas lov tes taw system apps ntawm Android?

Txhawm rau lov tes taw cov apps hauv Android, mus rau hauv lub cuab yeej teeb tsa, tom qab ntawd mus rau ntu "Apps" lossis "Applications". Nrhiav lub kaw lus app koj xav lov tes taw, coj mus rhaub rau nws, thiab xaiv qhov "Disable" kev xaiv. Nco ntsoov tias kev tsis siv qee qhov system apps yuav cuam tshuam rau kev ua haujlwm ntawm lwm cov apps lossis cov yam ntxwv ntawm koj lub cuab yeej.

Nyob rau hauv xaus, lub peev xwm los lov tes taw system apps txawv nyob ntawm seb lub ntaus ntawv thiab kev khiav hauj lwm qhov system. Thaum qee cov khoom siv hauv Android tso cai rau cov neeg siv los cuam tshuam qee qhov system apps, iOS pab kiag li lawm tsis muab qhov kev xaiv no. Disabling system apps tuaj yeem pab dawb qhov chaw cia thiab muaj peev xwm txhim kho cov cuab yeej ua haujlwm. Txawm li cas los xij, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum tau ceev faj thiab tsuas yog lov tes taw apps uas koj paub tseeb yuav tsis cuam tshuam rau kev ua haujlwm ntawm koj lub cuab yeej.