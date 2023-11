By

Cov vitamin D ntau dhau tuaj yeem ua rau shingles?

Shingles, tseem hu ua herpes zoster, yog ib qho mob kis kab mob uas ua rau pob liab liab. Nws yog tshwm sim los ntawm tus kab mob varicella-zoster, tib yam kab mob uas ua rau mob khaub thuas. Thaum tus kab mob shingles feem ntau cuam tshuam nrog lub cev tsis muaj zog lossis kev laus, muaj kev txhawj xeeb txog seb puas noj cov vitamin D ntau dhau tuaj yeem ua rau muaj kev pheej hmoo ntawm kev tsim tus mob no.

Vitamin D yog dab tsi?

Vitamin D yog ib qho roj-soluble vitamin uas ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev tswj cov pob txha noj qab haus huv thiab txhawb kev tiv thaiv kab mob. Nws tuaj yeem tau txais los ntawm kev raug tshav ntuj, qee yam khoom noj, thiab tshuaj ntxiv. Kev tsim nyog ntawm cov vitamin D yog qhov tseem ceeb rau kev noj qab haus huv thiab kev noj qab haus huv.

To taub shingles

Shingles tshwm sim thaum tus kab mob varicella-zoster, uas tseem nyob twj ywm hauv lub cev tom qab ib tus neeg tau mob khaub thuas, rov ua haujlwm dua. Qhov kev rov ua haujlwm no tuaj yeem tshwm sim los ntawm yam xws li kev ntxhov siab, lub cev tsis muaj zog, lossis kev laus. Tus kab mob no mus raws cov hlab ntsha, ua rau mob thiab pob khaus feem ntau nyob rau ib sab ntawm lub cev.

Kev sib txuas ntawm vitamin D thiab shingles

Thaum muaj kev tshawb fawb tsis tu ncua tshawb nrhiav kev sib raug zoo ntawm vitamin D thiab shingles, cov pov thawj kev tshawb fawb tam sim no tsis txhawb qhov kev xav tias kev noj cov vitamin D ntau dhau ncaj qha ua rau mob shingles. Qhov tseeb, qee qhov kev tshawb fawb qhia tias vitamin D tuaj yeem muaj kev tiv thaiv tiv thaiv kab mob los ntawm kev txhawb nqa lub cev.

FAQ

Cov vitamin D tsis muaj peev xwm ua rau muaj kev pheej hmoo ntawm tus mob shingles?

Yog lawm, cov tib neeg uas tsis muaj vitamin D yuav muaj kev pheej hmoo ntau dua ntawm kev tsim cov kab mob shingles. Kev tswj hwm cov vitamin D kom txaus yog qhov tseem ceeb rau lub cev tiv thaiv kab mob.

Puas muaj peev xwm muaj vitamin D ntau dhau?

Yog lawm, kev noj cov vitamin D ntau dhau tuaj yeem ua rau muaj tus mob hu ua vitamin D toxicity lossis hypervitaminosis D. Qhov no tuaj yeem ua rau cov tsos mob xws li xeev siab, ntuav, tsis muaj zog, thiab muaj teeb meem rau lub raum. Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum ua raws li cov lus qhia noj txhua hnub rau cov vitamin D.

xaus

Txawm hais tias kev sib raug zoo ntawm vitamin D thiab shingles tseem tab tom kawm, cov pov thawj tam sim no tsis txhawb lub tswv yim tias kev noj cov vitamin D ntau dhau ua rau mob shingles. Qhov tseeb, kev tswj hwm cov qib vitamin D kom txaus yog qhov tseem ceeb rau lub cev tsis muaj zog, uas tuaj yeem pab tiv thaiv kab mob shingles. Raws li nrog rau txhua yam khoom noj, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum tau noj cov vitamin D kom tsawg thiab sab laj nrog tus kws kho mob rau cov lus qhia ntawm tus kheej.