Pokémon Go: Mankey tuaj yeem ci ntsa iab!

Ntsiab lus:

Hauv Pokémon Go, cov neeg ua si muaj sijhawm los ntsib tus npua liab Pokémon, Mankey, hauv cov tsiaj qus. Cov xov xwm zoo siab yog Mankey kuj tuaj yeem ci! Qhov no txhais tau hais tias cov neeg ua si muaj lub sijhawm los ntes qhov ci ntsa iab ntawm Pokémon no, uas muaj xim sib txawv dua li qhov qub. Nrog rau Mankey, nws cov evolution, Primeape, kuj tuaj yeem ci.

Nrog lub peev xwm qhia txog Annihilape, qhov kawg evolution ntawm Mankey thiab Primeape los ntawm Pokémon Scarlet thiab Violet, nws tau qhia kom pib sau Mankey khoom qab zib hauv kev cia siab ntawm qhov kev hloov pauv no. Kev tshaj tawm ntxov ntawm Paldean Pokémon hauv Pokémon Go qhia tias Annihilape tuaj yeem koom nrog cov npe sai sai.

Qhov ci ntsa iab rau Mankey hauv Pokémon Go yog kwv yees li ib ntawm 500, raws li kev tshawb fawb los ntawm Txoj Kev Silph. Txawm li cas los xij, Mankey tsis muaj "permaboost," txhais tau tias nws tsis yog qhov tsis tshua muaj qe thiab tsis muaj qhov ci ntsa iab. Txaus siab rau Pokémon ci ntsa iab ntau dua yog nyob ntawm qhov tsis sib xws, vim qhov ci Pokémon ntes tus nqi raug txiav txim los ntawm tus tsim tawm Niantic thiab feem ntau tsuas yog txhawb nqa thaum lub sijhawm tshwj xeeb lossis kev tawm tsam.

Txhawm rau taug qab cov Pokémon ci ntsa iab, cov neeg ua si tuaj yeem xa mus rau LeekDuck cov npe, uas muab cov lus qhia pom ntawm txhua qhov ci Pokémon uas twb muaj lawm.

Yog xav paub ntxiv cov lus qhia thiab cov lus qhia ntawm Pokémon Go, Polygon muaj ntau yam kev pabcuam los txhim kho koj qhov kev ua si.

Cov Ntsiab Lus:

- Ci ntsa iab Pokémon: Pokémon nrog cov xim sib txawv uas tsis tshua muaj dua li lawv cov khoom sib xws.

- Khoom qab zib: Cov peev txheej hauv Pokémon Go uas tuaj yeem sau los ntawm kev ntes Pokémon ntawm ib hom tsiaj tshwj xeeb thiab siv los hloov kho lossis txhawb nqa Pokémon.

Qhov chaw:

