By

Kuv puas tuaj yeem ua haujlwm ntawm Sam's Club yog tias kuv tawm ntawm Walmart?

Nyob rau hauv lub ntiaj teb no ntawm cov khw muag khoom, nws tsis yog ib qho yooj yim rau cov neeg ua hauj lwm tsiv ntawm txawv khw muag khoom nyob rau hauv tib lub tuam txhab. Qhov no feem ntau ua rau cov lus nug txog seb ib tus neeg tuaj yeem ua haujlwm ntawm lwm ceg lossis chaw haujlwm yog tias lawv txiav txim siab tawm lawv txoj haujlwm tam sim no. Ib lo lus nug uas nquag tshwm sim yog, "Kuv puas tuaj yeem ua haujlwm ntawm Sam's Club yog tias kuv tawm ntawm Walmart?"

FAQ:

Q: Kuv puas tuaj yeem ua haujlwm ntawm Sam's Club yog tias kuv tawm ntawm Walmart?

A: Yog lawm, nws tuaj yeem ua haujlwm ntawm Sam's Club txawm tias koj tau ua haujlwm yav dhau los ntawm Walmart. Ob lub tuam txhab yog Walmart Inc., yog li yuav muaj sijhawm rau cov neeg ua haujlwm hloov ntawm ob.

Q: Kuv puas yuav tsum rov thov dua yog tias kuv xav ua haujlwm ntawm Sam's Club tom qab txiav tawm Walmart?

A: Feem ntau, koj yuav tsum xa daim ntawv thov tshiab los ua haujlwm ntawm Sam's Club, txawm tias koj tau ua haujlwm rau Walmart yav dhau los. Txawm li cas los xij, muaj kev paub dhau los nrog lub tuam txhab yuav ua rau koj muaj txiaj ntsig zoo thaum lub sijhawm ntiav neeg ua haujlwm.

Q: Puas yog kuv txoj haujlwm yav dhau los ntawm Walmart puas cuam tshuam rau kuv txoj hauv kev tau txais kev ntiav ntawm Sam's Club?

A: Txawm hais tias kev ua haujlwm yav dhau los ntawm Walmart tuaj yeem raug txiav txim siab thaum lub sijhawm ntiav neeg ua haujlwm, nws tsis lav txog txoj haujlwm ntawm Sam's Club. Kev txiav txim siab ntiav feem ntau yog nyob ntawm ntau yam, suav nrog kev tsim nyog, muaj, thiab cov kev xav tau tshwj xeeb ntawm lub khw.

Q: Puas muaj qhov sib txawv ntawm kev ua haujlwm ntawm Walmart thiab Sam's Club?

A: Txawm hais tias ob lub tuam txhab yog ib feem ntawm tib lub koom haum, muaj qee qhov sib txawv ntawm cov khw muag khoom thiab cov khoom muag. Sam's Club yog ib lub koom haum ua tswv cuab hauv tsev rau khoom uas tsom mus rau kev yuav khoom ntau, thaum Walmart yog lub khw muag khoom ib txwm muaj. Qhov chaw ua haujlwm thiab kev lav phib xaub tuaj yeem sib txawv ntawm ob.

Hauv kev xaus, yog tias koj tau ua haujlwm yav dhau los ntawm Walmart thiab tab tom xav txog kev ua haujlwm ntawm Sam's Club, nws muaj peev xwm hloov pauv. Txawm li cas los xij, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov tias koj yuav tsum tau xa daim ntawv thov tshiab thiab rov qab mus rau txoj haujlwm ntiav dua. Muaj kev paub dhau los nrog Walmart tuaj yeem tau txais txiaj ntsig, tab sis nws tsis lav txog kev ua haujlwm ntawm Sam's Club.