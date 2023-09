Gearbox, Lub Tuam Txhab Tom Qab Borderlands Series, Tshaj Tawm Txog Kev Muag Khoom

Raws li cov lus ceeb toom, Gearbox, US game tuam txhab paub txog kev tsim Borderlands series, tam sim no tau muag. Lub tuam txhab niam txiv ntawm Gearbox, Embracer, tab tom txiav txim siab ntau yam kev xaiv, nrog rau ib qho ntawm lawv yog qhov muag ntawm lub studio. Ob peb tus neeg thib peb twb tau qhia txog kev txaus siab rau kev tau txais lub tuam txhab. Txawm li cas los xij, tsis yog Embracer lossis Gearbox tsis tau hais tawm lus hais txog qhov teeb meem.

Cov xov xwm no los ntawm lub sijhawm nyuaj rau Embracer vim tias tam sim no tab tom tab tom ua txoj haujlwm tseem ceeb ntawm kev txhim kho. Raws li ib feem ntawm qhov kev tsim kho tshiab no, Volition, lub studio lub luag haujlwm rau Saints Row nrov series, twb raug kaw lawm. Nyuam qhuav pib lub xyoo no, Embracer tshaj tawm nws cov phiaj xwm kaw studios thiab tshem tawm kev ua si tom qab $ 2 nphom kev pom zoo nrog tsoomfwv Saudi tuam txhab nyiaj txiag Savvy Games Group poob dhau.

Embracer Group, lub tuam txhab niam txiv, tau nyob rau hauv kev nrhiav tau zoo nyob rau hauv xyoo tas los no, tau txais ntau lub studio tseem ceeb suav nrog Crystal Dynamics, tus tsim ntawm Tomb Raider. Kev nrhiav tau ntawm Gearbox tau ua tiav thaum Lub Ob Hlis 2021, muab nqi rau lub tuam txhab txog li $ 1.4 billion. Gearbox tsis ntev los no tau tso tawm Borderlands spin-offs Tiny Tina's Wonderlands thiab New Tales los ntawm Borderlands. Lawv kuj tau tshaj tawm qhov kev vam meej looter shooter Remnant 2 xyoo no. Tsis tas li ntawd, lawv tau teem sijhawm tshaj tawm Homeworld 3, sci-fi real-time lub tswv yim kev ua si tsim los ntawm Blackbird Sib tham sib, qee zaum hauv 2024.

Lub tuam txhab tseem tab tom nthuav dav nws lub xub ntiag dhau ntawm lub ntiaj teb kev ua si, raws li Borderlands zaj duab xis qhia los ntawm Eli Roth tau teem sijhawm mus ua yeeb yam hauv lub caij ntuj sov xyoo 2024. Qhov no qhia tau tias txawm tias tsis muaj qhov tsis paub meej tam sim no nyob ib puag ncig lub tuam txhab yav tom ntej, Gearbox tseem cog lus rau nws cov franchise thiab yog nquag ua hauj lwm rau tej yaam num tshiab.

Qhov chaw:

Reuters

IGN