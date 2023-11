Niaj hnub nimno Twist ntawm Ntse Tsev: Hloov lub 1890 Victorian Bungalow

Nyob rau niaj hnub no lub ntiaj teb no technology ceev ceev, cov tsev ntse tau dhau los ua neeg nyiam. Tib neeg tab tom nrhiav txoj hauv kev tshiab los ua kom lawv lub neej yooj yim dua thiab ua haujlwm tau zoo. Kev nce ntawm cov cuab yeej ntse thiab kev siv tshuab hluav taws xob tau ua kom yooj yim dua puas tau los hloov lub tsev zoo li niaj hnub no. Ib qho piv txwv zoo li no yog Michael, tus kws tshaj lij thev naus laus zis thiab tus kws kho mob ntawm TechHive, uas tau coj lub tswv yim ntawm lub tsev ntse mus rau qib tshiab.

Nrog ntau tshaj 30 xyoo ntawm kev paub hauv kev lag luam thev naus laus zis, Michael yeej ib txwm ua tus thawj coj ntawm thev naus laus zis. Xyoo 2007, nws tau tsim nws tus kheej lub tsev ntse, siv nws los ua qhov chaw sim rau kev tshuaj xyuas cov khoom. Txawm li cas los xij, tom qab tsiv mus rau Pacific Northwest, nws tau ntsib qhov kev sib tw tshiab - hloov nws lub 1890 Victorian bungalow rau hauv lub tsev ntse niaj hnub.

Qhov kev xav tau no tso cai rau nws mus yuav lub ntiaj teb qub kev ntxim nyiam ntawm lub tsev keeb kwm nrog kev siv thev naus laus zis niaj hnub no. Los ntawm kev sib txuas cov cuab yeej ntse seamlessly rau hauv architecture, Michael muaj peev xwm automate ntau yam ntawm nws lub tsev, los ntawm teeb pom kev zoo thiab kev ruaj ntseg mus rau cua sov thiab kev lom zem.

Ploj mus yog hnub ntawm fumbling rau lub teeb keyboards los yog txhawj xeeb txog kev tawm hauv lub qhov rooj xauv. Michael lub tsev ntse siv zog kho cov teeb pom kev zoo kom tsim tau qhov chaw zoo nkauj rau txhua lub sijhawm. Nrog lub xeev-ntawm-lub-kos duab kev ruaj ntseg systems, nws muaj peev xwm saib xyuas nws cov khoom nyob deb nroog thiab tau txais kev ceeb toom tam sim nyob rau hauv cov ntaub ntawv ntawm ib tug tej yam txawv txawv.

Tab sis dab tsi ua rau Michael's Victorian bungalow sib nrug yog nws txoj kev xav kom nthuav dav hauv kev khaws cia lub tsev zoo nkauj qub. Es tsis txhob cuam tshuam qhov kev ntxim nyiam ntawm nws lub tsev, nws discreetly integrates smart devices rau hauv cov infrastructure uas twb muaj lawm. Cov neeg pab tswj lub suab sib xyaw ua ke nrog cov décor ornate, tuav lub sijhawm tsis muaj elegance ntawm lub tsev.

Los ntawm nws txoj kev taug kev ntawm kev hloov pauv ib xyoo pua bungalow mus rau hauv lub tsev ntse niaj hnub no, Michael nyuaj rau kev nkag siab zoo li kev siv tshuab thiab cuab yeej cuab tam tsis tuaj yeem nyob ua ke. Nws txoj kev vam meej yog kev tshoov siab rau cov tswv tsev uas xav tuav lub neej yav tom ntej yam tsis tau txi lub cim tshwj xeeb ntawm lawv cov tsev nyiam.

Lus Nug:

1. Lub tsev ntse yog dab tsi?

Lub tsev ntse yog ib lub tsev uas muaj cov khoom siv uas tuaj yeem tswj tau los ntawm qhov chaw deb thiab automated los ua ntau yam haujlwm, xws li kho lub teeb pom kev zoo, qhov kub thiab txias, kev ruaj ntseg systems, thiab kev lom zem.

2. Lub tsev ntse muaj txiaj ntsig zoo rau cov tswv tsev li cas?

Cov tsev ntse muab kev yooj yim, kev siv hluav taws xob zoo, txhim khu kev ruaj ntseg, thiab txhim kho kev nplij siab. Cov tswv tsev tuaj yeem tswj thiab saib xyuas lawv lub tsev nyob deb, txuag cov nqi hluav taws xob, thiab txaus siab rau kev ua neej nyob yooj yim los ntawm kev siv tshuab hluav taws xob.

3. Cov cuab yeej ntse puas tuaj yeem muab tso rau hauv cov tsev laus yam tsis muaj kev cuam tshuam rau lawv cov keeb kwm zoo nkauj?

Yog lawm, cov cuab yeej ntse tuaj yeem muab tso rau hauv cov tsev laus yam tsis muaj kev cuam tshuam lawv cov keeb kwm zoo nkauj. Ua tib zoo npaj thiab ua tib zoo saib xyuas kom meej, cov tswv tsev tuaj yeem khaws cov ntxim nyiam thiab kev zoo nkauj ntawm lawv lub tsev thaum nyiam cov txiaj ntsig ntawm cov cuab yeej siv niaj hnub no.