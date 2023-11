Tshiab Dub Friday Muag: Npaj rau qhov zoo tshaj plaws deals ntawm lub xyoo!

By

Qhov kev tos tos tshaj plaws ntawm lub xyoo yog thaum kawg ntawm no! Dub Friday 2023 kev muag khoom tau pib lawm, nqa nrog lawv cov nyiaj cheb zoo kawg thiab tsis muaj txiaj ntsig zoo. Xyoo no, cov khw muag khoom tau pib lawv cov muag khoom ntxov dua li yav dhau los, nrog rau qee qhov txawm tias tau tshaj tawm Dub Friday luv nqi lub lis piam ua ntej lub caij so.

Cov khw muag khoom loj xws li Amazon, Walmart, Qhov Yuav Zoo Tshaj Plaws, Lub Hom Phiaj, Nordstrom, thiab Samsung tau muab cov khoom tshwj xeeb rau ntau yam khoom. Txawm hais tias koj nyob hauv kev ua lag luam rau cov khoom siv hluav taws xob, khoom siv hauv tsev, zam, lossis cov khoom zoo nkauj, muaj qee yam rau txhua tus.

Amazon, paub txog nws cov kev xaiv loj thiab cov nqi sib tw, tab tom muab cov nqi tseem ceeb ntawm cov khoom nrov xws li Apple AirPods Pro, Ninja cua fryers, Shark neeg hlau nqus tsev vacuums, thiab ntau dua. Walmart yog lwm qhov chaw zoo tshaj plaws rau cov neeg yuav khoom Dub Friday, nrog rau cov luv nqi ntawm lub txaj, khoom siv hauv tsev, thiab khoom plig yuav tsum muaj. Qhov Kev Yuav Zoo Tshaj Plaws yog ntxias cov neeg siv khoom nrog kev sib tham txhua hnub ntawm smart TVs, laptops, thiab cov khoom siv hauv tsev, thaum Lub Hom Phiaj tau muab txog li 50% tawm ntawm cov khoom siv, lub mloog pob ntseg, thiab cov khoom me me.

Yog tias koj yog tus nyiam zam, Nordstrom yog qhov chaw ua. Lawv lub caij nplooj zeeg muag nta cov nyiaj cheb tsis txaus ntseeg ntawm cov qauv tsim thiab kev zoo nkauj zoo li Dior, Zella, Barefoot Dreams, thiab Prada. Thiab tsis txhob hnov ​​​​qab Samsung, qhov chaw uas koj tuaj yeem nrhiav cov nyiaj so koobtsheej thaum ntxov ntawm smart TVs, headphones, smartphones, thiab ntau dua.

Ntxiv nrog rau cov khw muag khoom loj no, kuj tseem muaj cov khoom lag luam zoo heev. Apple AirTags, Carbonite cov phiaj xwm tiv thaiv cov ntaub ntawv, 1Ntau lub mloog pob ntseg, Microsoft laptops thiab ntsiav tshuaj, Razer laptops, thiab Squarespace cov phiaj xwm lub vev xaib yog txhua yam muaj nyob rau ntawm luv nqi rau Dub Friday.

Cov neeg nyiam kev twv txiaj kuj tuaj yeem zoo siab, vim tias muaj Black Friday thaum ntxov ntawm cov npe nrov xws li New Super Mario Bros U Deluxe rau Nintendo Hloov, Sony PlayStation 5 Marvel's Spider-Man 2 Bundle, thiab Xbox Series X Diablo IV Bundle.

Nrog rau ntau qhov kev cog lus zoo heev muaj, tam sim no yog lub sijhawm zoo los pib koj lub khw muag khoom Dub Friday. Tsis txhob tos txog lub sijhawm kawg, vim qee yam khoom tau muag sai sai. Npaj kom txuag loj thiab txaus siab rau qhov zoo tshaj plaws deals ntawm lub xyoo!

FAQ:

Q: Thaum twg Black Friday muag pib?

A: Dub Friday 2023 kev muag khoom tau pib lawm.

Q: Cov khw muag khoom twg muab qhov zoo tshaj plaws Dub Friday deals?

A: Amazon, Walmart, Qhov Yuav Zoo Tshaj Plaws, Lub Hom Phiaj, Nordstrom, thiab Samsung yog qee lub khw muag khoom loj uas muab cov txiaj ntsig zoo.

Q: Dab tsi ntawm cov khoom raug luv nqi thaum lub sij hawm Dub Friday?

A: Dub Friday coj cov luv nqi ntawm ntau yam khoom, suav nrog cov khoom siv hluav taws xob, khoom siv hauv tsev, zam, kev zoo nkauj, tech gadgets, thiab gaming consoles.

Q: Puas muaj cov khoom muag thaum ntxov?

A: Yog lawm, ntau lub khw muag khoom tau muab cov khoom lag luam Dub Friday thaum ntxov los nyiam cov neeg yuav khoom thiab muab lawv lub taub hau pib ntawm lawv cov hnub so yuav khoom.