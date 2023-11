Withings ScanWatch: Tus nqi luv nqi ntawm ntau yam Hybrid Smartwatch

Dub Friday thiab Cyber ​​​​Monday tab tom los txog, nqa nrog lawv cov nthwv dej ntawm kev txaus siab. Ntawm cov kev pom zoo no yog qhov kev pom zoo tshaj plaws ntawm Withings ScanWatch, ua ib qho ntawm cov khoom siv ntse ntse tshaj plaws txawm tias pheej yig dua. Cov khw muag khoom xws li Amazon thiab Best Buy tam sim no muab ScanWatch ntawm 20% luv nqi, nqa nws tus nqi mus rau $ 224.95.

Txawm hais tias qhov kev tso tawm ntau dua ScanWatch 2, tus thawj ScanWatch tseem yog ib qho kev xaiv tshwj xeeb rau cov tib neeg nrhiav kev saib xyuas lawv txoj kev noj qab haus huv yam tsis muaj kev cuam tshuam rau cov qauv. ScanWatch boasts ib qho ntawm cov yam ntxwv, suav nrog kev ntsuas lub plawv dhia, taug qab kev pw tsaug zog, 24/7 kev ua haujlwm taug qab, ntau hom kev ua haujlwm, thiab nyeem EKG. Nrog rau lub vijtsam PMOLED me me nyob rau sab saum toj, cov neeg siv tau yooj yim saib lawv cov kev noj qab haus huv stats thiab tswj kev ua haujlwm zoo li lub tswb thiab timers. Tsis tas li ntawd, lub roj teeb lub neej nyob nruab nrab ntawm ob lub lis piam mus rau tag nrho lub hlis ntawm ib qho kev them nqi, qhov txiaj ntsig tseem ceeb ntawm no hybrid smartwatch.

Pib pib xyoo 2020, Withings ScanWatch muaj nyob rau hauv ob qho tib si 38mm thiab 42mm qhov ntau thiab tsawg. Txawm hais tias koj xaiv rau tus qauv me lossis loj dua, qhov luv nqi tseem siv tau, txhais rau kev txuag ntawm $ 55 txog $ 75. Txawm hais tias ob qho tib si dub thiab dawb hloov pauv tau yooj yim muaj nyob hauv cov khw muag khoom, cov qauv dub zoo li yog qhov xav tau tshwj xeeb, tshwj xeeb tshaj yog ntawm Amazon.

Yog tias koj tau txiav txim siab yuav ScanWatch, tam sim no yog lub sijhawm zoo los ua li ntawd. Nrog nws cov kev saib xyuas kev noj qab haus huv thiab kev tsim qauv zoo nkauj, Withings ScanWatch tseem ua rau muaj kev tshuaj xyuas zoo thiab tseem yog qhov kev xaiv nrov ntawm cov neeg siv. Ua kom zoo dua ntawm qhov luv nqi no thiab nqis peev rau ntau yam hybrid smartwatch uas ua rau koj qhov kev noj qab haus huv zoo dua.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

Dab tsi ua rau Withings ScanWatch sawv tawm?

Lub Withings ScanWatch teeb nws tus kheej sib nrug nrog nws cov kev sib xyaw ntawm kev saib xyuas kev noj qab haus huv thiab kev tsim qauv zoo nkauj, ua rau nws muaj kev xaiv nrov ntawm cov neeg siv.

Dab tsi yog cov yam ntxwv tseem ceeb ntawm Withings ScanWatch?

Lub ScanWatch muaj ntau yam nta, suav nrog kev ntsuas lub plawv dhia, taug qab kev pw tsaug zog, 24/7 kev ua haujlwm taug qab, ntau hom kev ua haujlwm, thiab nyeem EKG. Nws kuj tseem muaj lub vijtsam PMOLED me me rau kev saib stats thiab tswj kev ua haujlwm.

Lub roj teeb lub neej zoo li cas ntawm ScanWatch?

Lub roj teeb ntawm ScanWatch tuaj yeem nyob qhov twg los ntawm ob lub lis piam mus rau ib hlis tag nrho ntawm ib qho nqi, muab cov neeg siv txuas ntxiv yam tsis tas yuav tsum tau them rov qab ntau zaus.

Puas yog Withings ScanWatch muaj ntau qhov sib txawv?

Yog lawm, ScanWatch muaj nyob rau hauv ob qho tib si 38mm thiab 42mm qhov ntau thiab tsawg, muab cov neeg siv kev xaiv xaiv qhov loj uas haum rau lawv cov kev nyiam.

Kuv tuaj yeem yuav Withings ScanWatch nyob qhov twg ntawm tus nqi luv nqi?

Cov khw muag khoom xws li Amazon thiab Best Buy tam sim no muab cov Withings ScanWatch ntawm 20% luv nqi, ua rau nws pheej yig dua rau cov neeg yuav khoom txaus siab.