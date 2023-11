Tsoomfwv Meskas Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees Nqa Kev Txhaum Cai Tawm Tsam Binance thiab tus tsim Changpeng Zhao

Binance, lub ntiaj teb kev sib pauv cryptocurrency loj tshaj plaws, thiab nws tus thawj coj billionaire thiab CEO, Changpeng Zhao, tab tom ntsib teeb meem txhaum cai coj los ntawm US Department of Justice. Cov nqi no yog qhov tshwm sim los ntawm kev tshawb nrhiav ntau xyoo rau kev iab liam ntawm kev ua txhaum US cov cai thiab cov cai.

Raws li cov ntaub ntawv hauv tsev hais plaub, Changpeng Zhao yuav lees txim rau txim txhaum cai thiab tawm haujlwm los ua CEO ntawm Binance raws li ib feem ntawm $ 4 nphom kev sib hais nrog Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees. Cov nqi no suav nrog ua txhaum Txoj Cai Txhaum Cai Hauv Lub Txhab Nyiaj Txiag los ntawm kev ua tsis tau raws li qhov kev tiv thaiv kev tiv thaiv nyiaj txiag zoo thiab kam ua txhaum US kev nplua nyiaj txiag.

Daim ntawv cog lus thov hais tias Changpeng Zhao tus kheej yuav thov txim rau kev ua txhaum cai thiab ua rau lub tuam txhab nyiaj txiag ua txhaum Txoj Cai Tswj Nyiaj Txiag, thiab Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees tau pom zoo kom raug nplua $ 50 lab rau nws. Cov nqi tiv thaiv Binance suav nrog kev ua lag luam xa nyiaj tsis muaj ntawv tso cai, ua txhaum cai International Emergency Economic Powers Act, thiab kev koom tes them nqi.

Qhov kev txhim kho no los tom qab kev foob pej xeem raug foob ua ntej lub xyoo no los ntawm Securities thiab Exchange Commission thiab Cov Khoom Muag Futures Trading Commission tawm tsam Binance. Txoj cai tswjfwm nyob ib puag ncig Binance tau nce ntxiv, nrog rau kev txhawj xeeb txog lub tuam txhab kev ua haujlwm hauv ntau qhov chaw txiav txim plaub ntug, kev iab liam ntawm kev laundering nyiaj, thiab kev dag ntxias nyiaj txiag.

Thaum Binance tau loj hlob sai heev txij li thaum nws pib hauv 2017, qhov kev txiav txim siab tsis ntev los no ua rau kev sib pauv lub neej yav tom ntej hauv nqe lus nug. Cov nqi coj los tawm tsam lub tuam txhab thiab nws tus tsim ua rau muaj kev txhawj xeeb tseem ceeb txog kev ua raws cai thiab kev tswj xyuas hauv kev lag luam cryptocurrency.

FAQ:

Q: Dab tsi yog cov nqi coj mus rau Binance thiab Changpeng Zhao?

A: Cov nqi no suav nrog kev ua txhaum cai ntawm Bank Secrecy Act thiab yuav ua txhaum US kev nplua nyiaj txiag.

Q: Dab tsi yog qhov kev pom zoo nrog Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees?

A: Qhov kev txiav txim siab tau pom zoo yog $ 4 billion daim ntawv cog lus, thiab Changpeng Zhao yuav lees txim txhaum thiab tso tseg raws li CEO ntawm Binance.

Q: Yuav ua li cas lwm yam kev tswj hwm tau ua tawm tsam Binance?

A: Binance tau ntsib kev foob pej xeem los ntawm Securities thiab Exchange Commission thiab Cov Khoom Muag Futures Trading Commission ua ntej xyoo no.